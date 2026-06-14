Росія втрачає головну перевагу у війні: у CNN розкрили ключові деталі

На тлі нестачі особового складу Москва розширює джерела комплектування армії.

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Розкрито особливості військових дій / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 92 ОШБр

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Ефективність програм з набору контрактників у РФ поступово знижується

Через брак бійців Москва розширює джерела комплектування армії

Незважаючи на значні фінансові стимули та різні пільги, російській владі стає дедалі складніше залучати нових людей до участі у війні проти України.

За даними аналітиків, ефективність програм з набору контрактників поступово знижується, повідомляє CNN.

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Для залучення добровольців використовуються значні виплати, рекламні кампанії, соціальні гарантії та інші заходи підтримки. Однак експерти відзначають, що темпи набору вже не відповідають колишнім показникам. За оцінкою старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджела Гулд-Девіса, Росія може зіткнутися з ситуацією, коли втрати на фронті перевищуватимуть кількість нових рекрутів.

На тлі нестачі особового складу Москва розширює джерела комплектування армії. У різні періоди до служби залучалися ув'язнені, іноземні громадяни та інші категорії населення. Аналітики також не виключають можливість нових мобілізаційних заходів у разі подальшого погіршення ситуації з набором.

Експерти звертають увагу, що наслідки війни позначаються не тільки на армії, а й на економіці країни. Через дефіцит робочої сили багато галузей зазнають кадрових проблем, а підприємства стикаються з нестачею співробітників. Одночасно триває зростання цін і посилюється тиск на ринок праці.

В ОП оцінили перспективи завершення війни

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що вже восени ситуація на фронті може змінитися, а активність бойових дій — помітно знизитися. На його думку, такий сценарій можливий у разі, якщо російським військам не вдасться досягти поставлених цілей у рамках нинішньої наступальної кампанії.

Подоляк також зазначив, що російське керівництво пов'язує великі очікування з літнім етапом бойових дій, розраховуючи поліпшити свої позиції та домогтися нових територіальних успіхів. За його оцінкою, подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від результатів цієї кампанії.

Раніше з'явився тривожний прогноз про завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних кроків для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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