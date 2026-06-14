У Житомирі судитимуть банду підлітків, які два місяці тероризували місто

Поліцейські з’ясували, що всі діти товаришували між собою, а троє з них є рідними братами.

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Банда підлітків у Житомирі / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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Підлітки скоїли серію крадіжок та хуліганських дій у Житомирі

Старших фігурантів ізолювали, ще одному обрали тримання під вартою

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Житомирські правоохоронці завершили розслідування серії злочинів, до яких причетні малолітні мешканці міста. До суду вже скеровано клопотання щодо застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Хто входив до групи підлітків

За даними поліції, йдеться про шістьох дітей віком від 9 до 13 років. Упродовж квітня–травня 2026 року вони вчинили щонайменше сім епізодів кримінальних правопорушень. Серед них - крадіжки з магазинів, незаконне заволодіння мопедом та хуліганські дії. Об’єктами посягань ставали продукти, алкоголь, тютюн, ґаджети та транспорт, пише Житомир.info.

Правоохоронці встановили, що діти були знайомі між собою, а троє - рідні брати. Усі фігуранти раніше перебували на обліку соцслужб і поліції, а їхніх батьків неодноразово притягували до відповідальності за неналежне виховання.

Які злочини інкримінують підліткам

Слідчі кваліфікували дії учасників групи за кількома статтями Кримінального кодексу. П’ятьом підліткам інкримінують крадіжки з магазинів (ч. 4 ст. 185). Двом 13-річним хлопцям - незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289). Двом молодшим братам, 9 та 11 років, а також їхньому 13-річному товаришу - хуліганство (ч. 4 ст. 296).

Кілька місяців тому двох із цих підлітків уже визнавали винними у пограбуванні та угоні. Тоді їх передали під нагляд родичів, однак це не дало результату.

Які рішення ухвалив суд

Суд постановив помістити двох старших підлітків на місяць до приймальника-розподільника для неповнолітніх. Окремо слідчі повідомили про підозру 15-річному спільнику, який також причетний до крадіжки. Через те, що він уже перебував під пробаційним наглядом, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нині всі клопотання щодо малолітніх скеровані до суду. Після їх розгляду буде визначено, які саме виховні заходи застосують до неповнолітніх правопорушників.

Останні новини Житомира та області - що відомо

Як писав раніше Главред, у Житомирі опівдні п'ятниці, 12 червня, містяни почули гучний звук, схожий на вибух. Близько 12:10 його зафіксували одразу в кількох мікрорайонах, хоча повітряна тривога в місті не лунала.

Нагадаємо, київські правоохоронці викрили та зупинили масштабну схему трудового рабства на Житомирщині, у якій експлуатували вразливих громадян, обіцяючи їм роботу та житло.

За даними Нацполіції, організатори виманювали людей просто на Центральному залізничному вокзалі столиці, після чого вивозили на підприємства у Житомирській області та змушували працювати без оплати. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

Крім того, українські підрозділи на кордоні з Білоруссю повідомляють про стабільну ситуацію та відсутність ознак формування ударних сил з боку держави-агресора Росії. Територія укріплена інженерними загородженнями, а контроль здійснюється цілодобово.

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