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"Їх занадто багато": у країні ЄС вимагають позбавити українців тимчасового захисту

Олексій Тесля
14 червня 2026, 20:27
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Українські біженці мають покинути Чехію не пізніше закінчення війни в Україні, заявив Томіо Окамура.
Українські біженці в Чехії
У Чехії хочуть позбутися українських біженців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Окамура виступив за скасування тимчасового захисту для біженців з України
  • Українські біженці повинні покинути Чехію не пізніше закінчення війни

Лідер чеської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер парламенту Томіо Окамура виступив за скасування тимчасового захисту для біженців з України.

Таку заяву він зробив на телеканалі Prima TV під час бесіди з головою опозиційної ODS Мартіном Купкою, передають Ceske Noviny.

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"Я б негайно припинив тимчасовий захист, якби це залежало від мене. Їх тут занадто багато, і громадяни скаржаться", — сказав Окамура.

За його словами, українські біженці повинні покинути Чехію не пізніше закінчення війни в Україні.

У свою чергу Купка назвав заяву Окамури обурливою і нагадав, що 400 тисяч українських біженців забезпечують Чехії звільнення від пакту ЄС про переселення мігрантів.

"За нашого уряду не буде жодних нелегальних мігрантів, легалізованих міграційним пактом. Можливо, Європейський Союз накладе на нас штраф", — відповів Окамура.

/ Главред

Разом з тим Купка визнав, що ODS підтримає деякі із запропонованих заходів щодо посилення умов проживання для українських біженців, що стосуються, наприклад, соціальних виплат або технічного стану українських транспортних засобів.

Коментуючи слова Окамури про те, що біженці в Чехії нібито зловживають соціальними виплатами, Купка зазначив, що навіть за даними міністерства було зафіксовано лише кілька десятків випадків, що 175 000 із 400 000 українських біженців у Чехії працюють, а значна частина решти — це діти.

У Чехії обговорюють зміни правил тимчасового захисту

Чеська влада розглядає можливість перегляду умов надання тимчасового захисту громадянам України. Згідно з ініціативою уряду, з 2027 року цей статус може перестати автоматично поширюватися на частину прибуваючих українців, зокрема на чоловіків працездатного віку та мешканців західних областей країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар. За його словами, влада має намір скоригувати міграційну політику з урахуванням змін ситуації та подальших потреб держави.

Українські біженці — новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту.

Нагадаємо, у Чехії обговорюють можливий перегляд закону lex Ukraine, що регулює перебування українських біженців. Голова Палати депутатів і лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що діючі правила нібито створюють ризики для безпеки держави і потребують оновлення.

Раніше в партії канцлера Німеччини ХСС запропонували посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків, придатних до служби, яких пропонують відправляти на батьківщину.

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Які країни ЄС обирають українські біженці?

За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
  • Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
  • Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
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