Коли будуть вибори і чи піде Зеленський на другий термін - заява президента

Юрій Берендій
3 березня 2026, 12:13
Президент України зазначив, що остаточний час проведення наступних виборів в Україні залежатиме від перебігу війни та умов її реального завершення.
Вибори в Україні - Зеленський відповів, чи піде на другий термін / Колаж: Главред, фото: УНІАН

  • Зеленський розповів коли можуть відбутись вибори в Україні
  • Президент також прокоментував можливість своєї участі у виборчих перегонах

Вибори в Україні відбудуться не під час тимчасового перемир'я, а після закінчення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

На запитання журналіста про наміри брати участь у наступних виборах і коли вони відбудуться, Зеленський відповів, що ключове питання — саме час проведення виборів.

Він зазначив, що наразі невідомо, чи відбудуться вони після завершення війни, чи після замороження бойових дій, оскільки заморожений конфлікт небезпечний і може поновитися.

"Вони (вибори, - ред.) точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового перемир'я. І я зовсім не впевнений, що буду балотуватися. Це залежить від багатьох речей, зокрема коли саме вибори відбудуться. Подивлюся, чого захочуть українці", - сказав глава держави.

Чи реально провести вибори вже в травні 2026 року - думка експерта

Як писав Главред, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, коментуючи публікацію Reuters про те, що представники США обговорювали з українською делегацією можливість проведення виборів і референдуму вже у травні, припустив, що ці розмови, ймовірно, мали загальний характер.

На його думку, президент Дональд Трамп та його команда прагнуть максимально широко оцінити ситуацію і розглядають різні варіанти розвитку подій.

"Швидше за все, обговорювався гіпотетичний сценарій: якщо до початку літа вдасться вийти на якесь спільне рішення чи хоча б на домовленість про припинення вогню – чи була б українська влада готова в такому разі говорити про референдум та вибори? Цю заяву важливо розглядати комплексно", - вказав він.

Він також зазначив, що українська сторона вже пояснювала американським партнерам, що після припинення вогню та скасування воєнного стану знадобиться до шести місяців для належної й легітимної підготовки виборчого процесу.

"І, найімовірніше, американці нас почули. Але з урахуванням їхніх внутрішніх дедлайнів та бажання якнайшвидше продемонструвати результат власному виборцю цілком логічно, що вони могли перепитати: "А якщо не шість місяців, а чотири?". Саме в такому контексті, на мою думку, й могли звучати ці питання", - резюмував Жовтенко.

Вибори в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 лютого Володимир Зеленський окреслив умову, за якої в Україні можуть відбутися вибори, та пояснив, чи реально їх організувати в умовах війни. В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану він також зазначив, що в Кремлі зацікавлені в його усуненні з посади.

Тим часом у Москві й надалі наполягають на необхідності проведення виборів в Україні, просуваючи тезу про нібито нелегітимність чинної української влади. Аналітики Інституту вивчення війни вказують, що єдиним прийнятним для Росії результатом такого голосування стало б формування у Києві проросійського уряду.

Водночас 26 грудня відбулося перше засідання робочої групи, яка займається підготовкою законодавчих ініціатив щодо організації та проведення виборів під час воєнного стану. Про це повідомив голова групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Про джерело: Corriere della Sera

Corriere della Sera - найбільша італійська щоденна газета. Вона видається в Мілані з 5 березня 1876 року, і вважалася помірно-ліберальною, з тиражем 72 000 екземплярів. Засновник і перший редактор газети — Еудженіо Тореллі Віольє.

війна в Україні місцеві вибори Володимир Зеленський вибори в Раду президентські вибори в Україні новини України
