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Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

Ангеліна Підвисоцька
14 червня 2026, 11:42
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Погода в Україні протягом тижня буде мінливою. У регіонах будуть дощі, грози та град.
погода
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: pexels

Погода в Україні буде нестійкою. Протягом тижня очікуються короткочасні дощі та коливання температури повітря. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

На території України буде мінлива погода. У всіх регіонах будуть дощі різної інтенсивності. Місцями будуть град та шквали.

Погода 15 червня

У понеділок, 15 червня, вночі місцями у центральних та південних областях, вдень у більшості регіонів пройдуть невеликі, часом помірні дощі. В окремих пунктах опади супроводжуватимуться грозою та шквалами до 15 – 20 м/с. Лише вдень у Криму та Приазов'ї без істотних опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+16 °С, у західних областях +7…+12 °С, вдень +17…+22 °С, у південній частині +22…+27 °С.

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погода 15 июня
Прогноз погоди Україні на 15 червня / фото: meteoprog

Погода 16 червня

У вівторок, 16 червня, вночі у південних та південно-західних областях пройдуть невеликі дощі. Вдень на більшій частині території України очікуються дощі із грозами, в окремих пунктах можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер південно-західного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+16 °С, у західних та північних областях +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С, у південній частині та у Криму +22…+27 °С.

погода 16 июня
Прогноз погоди Україні на 16 червня / фото: meteoprog

Погода 17 червня

У середу, 17 червня, вночі дощі пройдуть у східних областях, вдень місцями очікуються невеликі опади у центральних та північних регіонах. Подекуди можлива гроза. На решті території без істотних опадів. Вітер західного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується +11…+16 °С, у західних та північних областях +7…+12 °С, вдень +20…+25 °С, у південних та центральних областях +23…+28 °С.

погода 17 июня
Прогноз погоди Україні на 17 червня / фото: meteoprog

Погода 18 червня

У четвер, 18 червня, вночі без істотних опадів, подекуди можливий слабкий туман. Вдень у західних, північних регіонах та на крайньому сході пройдуть дощі у супроводі гроз. Можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. У решті областей без істотних опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С, у південній частині та у Криму місцями до +30 °С.

погода 18 июня
Прогноз погоди Україні на 18 червня / фото: Windy

Погода 19 червня

У п'ятницю, 19 червня, вночі дощі пройдуть у північних та північно-східних областях, вдень невеликі опади охоплять більшу частину території країни, за винятком південної половини. Місцями можливі грози та дрібний град. Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+18 °С, в денні години +23…+28 °С, у південних та західних областях +27…+32 °С.

погода 19 июня
Прогноз погоди Україні на 19 червня / фото: Windy

Погода 20 черня

У суботу, 20 червня, вночі короткочасні дощі пройдуть у південно-східній частині країни, вдень грозові зливи накриють Лівобережжя країни; місцями можливий град та шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С, у південних та західних областях +28…+33 °С.

погода 20 июня
Прогноз погоди Україні на 20 червня / фото: ventusky

Погода 21 червня

У неділю, 21 червня, на більшій частині території України прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Лише у східній частині очікуються грозові дощі, вдень місцями значні. Вітер переважно північного напрямку, 5 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні +10...+16 °С, вдень +23...+28 °С, у східних областях +18...+23 °С.

погода 21 июня
Прогноз погоди Україні на 21 червня / фото: ventusky

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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