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Трамп зробив важливу заяву щодо причин війни в Україні: деталі від Зеленського

Олексій Тесля
14 червня 2026, 21:18
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Україна має одне побажання до президента Дональда Трампа, наголосив Володимир Зеленський.
Дональд Трамп, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський процитував слова Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Головне:

  • З захоплення Криму Росією все почалося, передав Зеленський слова Трампа
  • Президенти України та США домовилися про зустріч на полях формату G7

Війни в Україні не було б, якби під час захоплення Росією Криму в 2014 році "було сильне лідерство", заявив президент США Дональд Трамп.

Про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками своєї розмови з американським лідером.

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"І абсолютно правильними були сьогодні слова президента Трампа, зокрема, про наш Крим: саме з захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то всієї війни просто не було б", – зазначив він.

За словами глави держави, в України одне побажання до президента Трампа – у всіх українців – щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, а також разом з усіма партнерами.

"Це найголовніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення до гідного миру – підтримує нас у захисті від російської війни", – підкреслив він.

Зеленський також зазначив, що подякував Трампу за всю допомогу, надану Сполученими Штатами, президенти домовилися про зустріч на заходах формату G7.

Завершення війни в Україні: позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп висловився з приводу пропозиції президента України Володимира Зеленського провести особисті переговори з главою РФ Володимиром Путіним. У Білому домі американський лідер прокоментував ініціативу, викладену у відкритому зверненні українського президента.

Трамп зазначив, що загалом позитивно ставиться до самої ідеї прямого контакту між керівниками України та Росії і вважає можливу зустріч двох лідерів кроком, який заслуговує на увагу.

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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