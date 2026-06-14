Зеленський провів 'чудову розмову' з Трампом - про що говорили

Президенти обговорили багато ключових речей.

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Зеленський поговорив з Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Зеленський розмовляв з Трампом близько 35 хвилин

Зеленський привітав Трампа з 80-річчям

Обговорювали ситуацію на фронті та можливі кроки для наближення миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали близько 35 хвилин. Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, переговори між лідерами тривали щонайменше 30 хвилин і охопили низку важливих питань.

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Під час розмови Зеленський привітав Трампа з днем народження, оскільки сьогодні американський лідер відзначає 80-річчя. Окрім цього, сторони обговорили ідеї щодо майбутніх переговорних процесів.

"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше - в тому числі ідеї щодо переговорів", - зазначив співрозмовник видання.

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив Суспільному, що Зеленський і Дональд Трамп 14 червня поговорили телефоном. За його словами, лідери країн "говорили про все" близько 35 хвилин.

Він додав, що загалом дзвінок вийшов "змістовним". Президент України, як зазначив Литвин, незабаром сам розповість подробиці.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зеленський підтвердив розмову з Трампом

Президент України заявив, що провів "чудову розмову" з президентом США Дональдом Трампом.

"Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав Президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України", - розповів глава держави у Telegram.

Зеленський також подякував Сполученим Штатам за підтримку України і наголосив, що Україна пам'ятає кожен крок цієї підтримки.

"Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція", - повідомив президент.

За його словами, обговорення продовжать під час зустрічі на саміті G7. Зеленський також додав, що "є хороші ідеї", які можуть допомогти наблизити мир.

Мирні переговори - новини за темою

Президент США Дональд Трамп висловлював оптимізм щодо перспектив укладення мирної угоди між Зеленським і Путіним, хоча визнавав, що ворожнеча між лідерами перешкоджає цьому процесу. Він наголошував, що переговори складні, але можливість досягти згоди все ще є. Всі сторони прагнуть уникнути затяжного конфлікту.

Також раніше повідомлялося, що США можуть ініціювати новий етап переговорів за участі України, підкреслюючи важливість співпраці Києва з американським Конгресом та посилення системи протиповітряної оборони. Зеленський наголошував на активній дипломатичній роботі для досягнення стійкого миру в регіоні, що важливо для безпеки Європи.

Как ранее сообщал Главред, Володимир Зеленський заінтригував заявою про можливість переговорів з Росією до початку наступної зими, відзначаючи, що Росія втрачає ініціативу на полі бою, а санкції можуть підштовхнути Кремль до діалогу. Український президент наголосив на ключовій ролі Європи у представленні інтересів континенту на переговорах і необхідності готовності Росії до серйозних переговорів.

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Про персону: Дмитро Литвин Дмитро Литвин - радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій, у минулому - один із спічрайтерів від початку повномасштабної війни.

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