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Орбакайте показала свою доньку-модель: як вона виглядає

Олена Кюпелі
14 червня 2026, 18:35
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Дочка Алли Пугачової привітала доньку з особливим святом.
Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте показала свою дорослу доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Коротко:

  • Як виглядає Клавдія
  • З якої нагоди Орбакайте показала дочку

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, показала свою дорослу дочку.

Як написала артистка на своїй сторінці в Instagram, її дочка закінчила середню школу. "Клавочка закінчила середню школу, тепер вона старшокласниця! Попереду найцікавіше", — підписала публікацію Орбакайте.

відео дня
Орбакайте показала свою дорослу дочку
Орбакайте показала дорослу дочку / Фото Instatgram/k.orbakajte

Орбакайте супроводила свій пост роликом, у якому показала старшокласницю Клавдію та чоловіка — Михайла Земцова.

Дочка Орбакайте стала дорослою дівчиною
Дочка Орбакайте стала дорослою дівчиною / Фото Instagram/k.orbakajte

Для важливої події дочка Орбакайте одягла білу обтягуючу сукню, яка вигідно підкреслила фігуру дівчини.

Дочка Орбакайте стала дорослою дівчиною
Дочка Орбакайте стала дорослою дівчиною / Фото Instagram/k.orbakajte

Крістіна Орбакайте про війну в Україні

Крістіна Орбакайте, яка проживає в США, у Маямі, намагається уникати прямих заяв про напад терористичної Росії на мирну Україну. У травні 2025 року вона охарактеризувала повномасштабне вторгнення як "події, неприємні для всієї Землі, для нашої країни і для нашої родини", уникаючи використання слова "війна".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома блогерка та зірка "Майстер Шеф" Даша Євтух пояснила, чому вона вирішила залишитися в Україні.

Раніше також відомий український ресторатор Євген Клопотенко одружився зі своєю подругою Катериною Воскресенською. Про це Клопотенко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Про особу: Крістіна Орбакайте

Крістіна Орбакайте — радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала допис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше допис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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