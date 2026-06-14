Орбакайте показала свою доньку-модель: як вона виглядає

Коротко:
- Як виглядає Клавдія
- З якої нагоди Орбакайте показала дочку
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, показала свою дорослу дочку.
Як написала артистка на своїй сторінці в Instagram, її дочка закінчила середню школу. "Клавочка закінчила середню школу, тепер вона старшокласниця! Попереду найцікавіше", — підписала публікацію Орбакайте.
Орбакайте супроводила свій пост роликом, у якому показала старшокласницю Клавдію та чоловіка — Михайла Земцова.
Для важливої події дочка Орбакайте одягла білу обтягуючу сукню, яка вигідно підкреслила фігуру дівчини.
Крістіна Орбакайте про війну в Україні
Крістіна Орбакайте, яка проживає в США, у Маямі, намагається уникати прямих заяв про напад терористичної Росії на мирну Україну. У травні 2025 року вона охарактеризувала повномасштабне вторгнення як "події, неприємні для всієї Землі, для нашої країни і для нашої родини", уникаючи використання слова "війна".
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Про особу: Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте — радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала допис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше допис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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