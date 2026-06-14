"На прицілі" Київ та не тільки: розкрито загрози масованого обстрілу РФ

Ударні безпілотники-камікадзе РФ вже фіксуються в Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

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Росія атакує Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

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Ворожі ударні безпілотники-камікадзе вже фіксуються в Україні

Зафіксовано зліт щонайменше 2 літаків-бомбардувальників Ту-160

Країна-агресор РФ розпочала нову комбіновану повітряну атаку на Україну в неділю ввечері, 14 червня.

Зокрема, ворожі ударні безпілотники-камікадзе вже фіксуються в Харківській, Сумській та Чернігівській областях, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Крім того, зафіксовано зліт щонайменше 2 бортів бомбардувальників Ту-160 з аеродрому "Українка". На пускових рубежах для потенційних ударів по Україні вони будуть приблизно о 01:00, повідомляє єРадар.

Разом з тим зазначається, що серед потенційних цілей у разі ракетного обстрілу — об'єкти водопостачання, зокрема в Києві.

/ Главреда

Експерт попередив про ризик нових ударів по Києву

Військовий аналітик Олег Жданов заявив, що загроза повторення масованих атак на Київ залишається високою. При цьому, за його словами, між подібними обстрілами російська сторона може робити більш тривалі паузи, не знижуючи загального рівня загрози.

Він також зазначив, що під час одного з останніх ударів російські сили застосували практично весь доступний спектр ракетного озброєння, включаючи, за його даними, і міжконтинентальну балістичну ракету.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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