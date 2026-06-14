Зірка "Х-Фактора" вступив до лав ЗСУ: що він сказав

Олександр Порядинський вступив до ЗСУ і захищатиме Україну від російських окупантів.

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Учасник "Х-фактора" захищатиме Україну / Колаж Главред, фото Instagram/poryadinskijo

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Про що розповів співак

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Переможець четвертого сезону музичного талант-шоу "Х-Фактор" Олександр Порядинський поділився важливою новиною зі своїми підписниками та всіма українцями.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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"Друзі, я хочу поділитися з вами важливою новиною. Не так давно я мобілізувався до лав Збройних Сил України. Зараз проходжу БЗІН, тому поки що немає можливості радувати вас новими піснями, виступами та ефірами", - повідомив він.

Олександр Порядинський тепер військовий / Фото Instagram/poryadinskijo

Він подякував своїм шанувальникам за теплі слова. "Сподіваюся, зовсім скоро знову зустрінемося тут з музикою та новими творчими роботами. А поки що – бажаю всім мирного, затишного вечора та бережіть себе", – написав він.

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