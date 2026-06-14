Зірка "Х-Фактора" вступив до лав ЗСУ: що він сказав

Коротко:
- Про що розповів співак
- Як він зараз виглядає
Переможець четвертого сезону музичного талант-шоу "Х-Фактор" Олександр Порядинський поділився важливою новиною зі своїми підписниками та всіма українцями.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
"Друзі, я хочу поділитися з вами важливою новиною. Не так давно я мобілізувався до лав Збройних Сил України. Зараз проходжу БЗІН, тому поки що немає можливості радувати вас новими піснями, виступами та ефірами", - повідомив він.
Він подякував своїм шанувальникам за теплі слова. "Сподіваюся, зовсім скоро знову зустрінемося тут з музикою та новими творчими роботами. А поки що – бажаю всім мирного, затишного вечора та бережіть себе", – написав він.
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Х-фактор: про шоу
Х-фактор — українська версія британського проєкту The X Factor — музичного шоу талантів, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Усі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань.
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