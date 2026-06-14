"Рембо": військовий Ігор Ласточкін став невпізнанним

Коротко:
- Як зараз виглядає Ігор Ласточкін
- Чому він назвав себе Рембо
Відомий український комік і захисник України Ігор Ласточкін поділився фото, на якому його практично не впізнати.
У своєму Instagram гуморист виклав фото за кермом автомобіля і в нових окулярах.
"Окуляри з "Аврори" за 170 гривень, і ти відразу інстаРембо", — пожартував шоумен.
Він дійсно сфотографував себе в нових окулярах, які йому дуже пасують. Крім того, Ласточкін відростив собі брутальну бороду.
Незважаючи на неймовірну складність ситуації, в якій перебуває військовослужбовець, Ласточкін радує своїх підписників милими та смішними відео.
Так, нещодавно він опублікував відео, як танцює в окопі. Танець у військовій формі викликав захват у шанувальників Ласточкіна.
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Про особу: Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін — український актор і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська". З 2015 року тренер "Ліги Сміху". У 2016 році став ведучим програми "Розсміши коміка". З початком повномасштабного вторгнення активно займався волонтерством, а в лютому 2025 року мобілізувався до ЗСУ.
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