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"Рембо": військовий Ігор Ласточкін став невпізнанним

Олена Кюпелі
14 червня 2026, 18:47
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Ігор Ласточкін продовжує радувати своїх шанувальників яскравими фотографіями.
Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін поділився свіжим фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor, прес-служба 1+1

Коротко:

  • Як зараз виглядає Ігор Ласточкін
  • Чому він назвав себе Рембо

Відомий український комік і захисник України Ігор Ласточкін поділився фото, на якому його практично не впізнати.

У своєму Instagram гуморист виклав фото за кермом автомобіля і в нових окулярах.

відео дня

"Окуляри з "Аврори" за 170 гривень, і ти відразу інстаРембо", — пожартував шоумен.

Він дійсно сфотографував себе в нових окулярах, які йому дуже пасують. Крім того, Ласточкін відростив собі брутальну бороду.

Ігор Ласточкін порадував новим фото
Ігор Ласточкін порадував новим фото / Скріншот Instagram/lastochkin_igor

Незважаючи на неймовірну складність ситуації, в якій перебуває військовослужбовець, Ласточкін радує своїх підписників милими та смішними відео.

Так, нещодавно він опублікував відео, як танцює в окопі. Танець у військовій формі викликав захват у шанувальників Ласточкіна.

Ігор Ласточкін зараз
Ігор Ласточкін зараз / скрін з відео

Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома блогерка і зірка "Майстер Шеф" Даша Євтух пояснила, чому вона вирішила залишитися в Україні.

Раніше також російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити в США, показала свою дорослу дочку.

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Про особу: Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін — український актор і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська". З 2015 року тренер "Ліги Сміху". У 2016 році став ведучим програми "Розсміши коміка". З початком повномасштабного вторгнення активно займався волонтерством, а в лютому 2025 року мобілізувався до ЗСУ.

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