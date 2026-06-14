РФ зменшила активність ДРГ на півночі: до чого готуються окупанти

Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилась за дуже довгий період.

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РФ зменшила активність ДРГ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

РФ зменшила активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Про це в ефірі телемарафону заяви в речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Ворог має іншу задачу у цих регіонах. Окупанти хочуть створити буферну зону.

"Загалом за дуже довгий період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася. Ворог розуміє, що задача в нього інша - він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп", - сказав Демченко. відео дня

Однак це не означає, що більше нема загрози застосування диверсійно-розвідувальних груп.

"Не можна сказати, що ця загроза зійшла повністю до нуля, але активності такої, як це було раніше, зараз, на щастя, не фіксується", - додав він.

Посилення наступу армії РФ

Главред писав, що російські війська активізували наступальні дії на Олександрівському напрямку, намагаючись посилити тиск на українську оборону. Як повідомив військовослужбовець із позивним "Аякс", від початку весни окупанти нарощують чисельність особового складу на вже зайнятих позиціях та шукають можливості для просування вперед.

Для досягнення цієї мети противник дедалі частіше застосовує тактику малих штурмових груп. Замість великих підрозділів російські військові діють невеликими групами, а подекуди навіть по одному чи по двоє бійців. Використовуючи мобільність і приховане пересування, вони намагаються долати відкриті ділянки місцевості та просуватися вздовж лісосмуг, щоб непомітно наблизитися до українських позицій.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські оборонці у травні досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили. Про це свідчать дані з нового звіту аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та оцінки українських джерел.

Крім того, російські війська продовжують штурмові дії на ряді ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп'янська.

Нагадаємо, що аналітики проекту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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