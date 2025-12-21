Рус
Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

Юрій Берендій
21 грудня 2025, 14:12
40
Україна не готова до проведення виборів через відсутність підготовки, законодавчих змін та адаптованих механізмів голосування, вказав Кошель.
Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси
Чи реально під час війни провести вибори в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що розповів глава Комітету виборів України:

  • В Україні немає мінімального порогу виборців на виборах
  • Без скасування телемарафону проведення виборів неможливе
  • Держава не готова до проведення волевиявлення громадян

Теоретично Україна може провести вибори під час війни, однак ключовим питанням залишається їх суспільна легітимність, безпека та здатність держави забезпечити справедливий і повноцінний виборчий процес. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель

За його словами, чинне законодавство не встановлює мінімального порогу явки виборців. У теорії вибори можуть бути визнані такими, що відбулися і є легітимними, навіть якщо проголосує лише одна людина з багатомільйонного населення країни.

відео дня

"Але питання не тільки в юридичній, а й у суспільній легітимності, оскільки Росія обстрілами, терактами та іншими діями може істотно впливати на явку в окремих регіонах. Додайте до цього неможливість голосування мільйонів громадян за кордоном - і питання суспільного сприйняття результатів і виборчої кампанії стає критичним", - вказав він.

Кошель також наголосив, що проведення виборів неможливе за умов обмеження роботи медіа, тому поєднання єдиного телемарафону з виборчою кампанією виглядає несумісним і фактично абсурдним. Він звернув увагу на значну присутність в українському інформаційному просторі проросійських і російських анонімних телеграм-каналів, які мають надзвичайно широку аудиторію. За його оцінками, такий контент регулярно споживають приблизно 10–15 мільйонів українців, що створює серйозні ризики масштабних маніпуляцій.

На його думку, для проведення повноцінних і якісних виборів, які відповідатимуть міжнародним стандартам, підготовку до них слід розпочинати вже зараз, орієнтуючись на післявоєнний період. Водночас він зауважив, що попри багаторічні застереження експертів, жодної системної підготовчої роботи досі фактично не було проведено.

"За цей час можна було б, наприклад, напрацювати, адаптувати, змоделювати і перевірити механізм голосування поштою для українців за кордоном. І у нас би не було з цим проблеми, тому що ми "закрили" це питання повністю. Можна було б напрацювати інші механізми або голосування внутрішньо переміщених осіб, або для їх швидкої адаптації в нових громадах, щоб уникнути виборчого туризму під час кампанії - а це серйозний ризик насамперед для місцевих виборів. На жаль, ці механізми також недопрацьовані", - вказав він.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що держава не готова до проведення післявоєнних виборів протягом найближчого року, оскільки необхідні законодавчі зміни досі не напрацьовані.

Водночас він наголосив, що для майбутніх парламентських виборів очевидною є потреба перегляду й оновлення виборчої системи вже перед наступним голосуванням до Верховної Ради.

"Це потрібно для того, щоб забезпечити повноцінну участь у виборчому процесі для військових політичних партій. Це питання досі фактично не розглядалося. Тому станом на зараз ми до проведення таких виборів не готові", - резюмує він.

Які є три умови для проведення виборів в Україні - Подоляк

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що країна готова проводити вибори навіть у воєнний час. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначає, що для цього необхідно вирішити три ключові аспекти.

По-перше, це безпека — під час передвиборчої кампанії та голосування не повинно бути атак ракетами чи дронами.

По-друге, гарантування виборчого права для всіх громадян, включно з військовослужбовцями та мешканцями прифронтових територій.

По-третє, забезпечення фінансування виборів.

"У нас мільйони переселенців, і це зумовлює значно складнішу та дорожчу логістику виборчих процедур. Пошук таких колосальних коштів не має бути проблемою лише України", – додав Подоляк.

Подоляк підкреслює, що якщо ці три умови будуть виконані, Україна готова до проведення виборів.

Вибори в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський доручив народним депутатам підготувати законопроєкт, який би передбачав можливість проведення виборів в умовах воєнного стану.

Водночас глава держави наголосив, що Україна не допустить жодного впливу з боку російського керівництва на потенційні виборчі процеси.

Він підкреслив, що рішення щодо організації виборів ухвалюватимуться виключно з огляду на безпекову ситуацію та чинні правові механізми. За словами президента, країна-агресор Росія та Путін не мають і не матимуть жодного контролю над українським виборчим процесом.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кошель

Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.

У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет).

Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина).

1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ.

2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.

2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада".

2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України.

2014 — генеральний директор Комітету виборців України.

Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

війна в Україні місцеві вибори вибори в Раду президентські вибори в Україні вибори в Україні Олексій Кошель
