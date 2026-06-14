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Переговори про вступ рухаються вперед: у ЄС озучили темпи виконання реформ

Руслан Іваненко
14 червня 2026, 21:07
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Європейські чиновники оцінюють прогрес реформ і заявляють про обмежене виконання плану приблизно на рівні 15%.
Украина, Евросоюз, ЕС
Україна продовжує реформи у сфері антикорупційних органів судів і прокуратури / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна і Молдова відкривають перший кластер ЄС
  • ЄС: Україна виконала близько 15% реформ
  • Переговори про вступ можуть тривати роки

Уже в понеділок, 15 червня, Україна разом із Молдовою зробить черговий крок на шляху до членства в Європейському Союзі — сторони планують відкрити перший переговорний кластер.

Як повідомляє The Guardian, європейські чиновники вважають, що за умови достатньої політичної волі Україна може завершити технічну частину переговорів приблизно за чотири роки.

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За словами представників ЄС, Україна наразі виконала близько 15% реформ, передбачених 10-пунктним планом, який у грудні минулого року погодили єврокомісар з питань розширення Марта Кос та віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

У виданні нагадують, що цей план передбачає, зокрема, посилення незалежності НАБУ і САП, ухвалення антикорупційної стратегії, а також реформування процедур призначення суддів і прокурорів. Крім того, для вступу до ЄС Україні необхідно імплементувати тисячі актів європейського законодавства та отримати одностайну підтримку всіх держав-членів.

У спільній заяві президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначили "рішучість, мужність і наполегливу працю", які Україна та Молдова демонструють у процесі реформ.

Переговори про вступ рухаються вперед: у ЄС озучили темпи виконання реформ
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Колишня радниця Єврокомісії з питань розширення Хізер Граббе наголосила на важливості старту нового етапу переговорів:

"Це початок процесу укладення угоди про членство. Тому це дуже важливо".

Вона також зазначила, що початок переговорів стане для України своєрідним тестом на реальні можливості.

"Неможливо обійти прийняття, впровадження та забезпечення дотримання законів ЄС на території України. А на це піде деякий час. І це буде пов’язано з адміністративними витратами", — додала вона.

Наскільки складним буде перший переговорний кластер для України

Народний депутат і перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Вадим Галайчук вважає, що перший переговорний кластер щодо вступу України до Євросоюзу може виявитися одним із найскладніших для Києва, оскільки охоплює базові та системні реформи.

Зокрема, він звертає увагу на антикорупційний блок, який є одним із ключових у процесі євроінтеграції. За словами Галайчука, ніхто не очікує повного викорінення корупції, однак залишається відкритим питання критеріїв оцінки виконання зобов’язань України.

"Наприклад, горезвісне питання корупції. З одного боку, ніхто не очікує, що ми повністю переможемо корупцію і у нас не буде жодного корупційного злочину. Будемо реалістами. Але тоді виникає питання: як оцінити, що Україна успішно виконує свої зобов’язання?", — зазначив він.

Водночас експерт додає, що резонансні корупційні скандали можуть мати подвійний ефект: з одного боку, вони шкодять репутації держави, а з іншого — свідчать про те, що антикорупційна система функціонує і реагує на порушення.

Вступ України до ЄС - останні новини

Як повідомляв Главред, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук говорив, що не можна виключати появи проблем і з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу з боку Польщі. Головна причина — це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

Крім того, перший переговірний кластер щодо умов вступу України і Молдови в ЄС відкриється у понеділок, 15 червня. Про це у спільній заяві повідомили голова Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Україна може пройти шлях до повноправного членства в ЄС за кілька років і розраховує на політичну мету вступу до 2030 року. Водночас ключовим етапом найближчого часу є офіційний старт переговорів і відкриття першого кластера "Основи" (Fundamentals), який визначає темп усього процесу євроінтеграції.

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Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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