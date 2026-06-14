10-річна донька Слави з гурту "Неангели" вразила всіх своїм повним макіяжем і віями

Дочка української співачки виглядає дуже дорослою для свого віку.

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Едгар Камінський провів час зі своїми дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Камінська

Коротко:

Як виглядає дочка Камінської

Що вона одягла

Колишній чоловік популярноїукраїнської співачки та екс-солістки поп-гурту "НеАнгели" Слави Камінської Едгар показав відпочинок із їхніми спільними дітьми — 12-річним сином Леонардом і 10-річною дочкою Лаурою.

Яскравими фото Камінський поділився на своїй сторінці вInstagram.

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Дочка Камінської з'явилася з макіяжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Він опублікував кадри, як відпочиває і проводить час зі своїми дітьми. Зокрема, він сам приїхав на Тенеріфе, де і живуть його діти з матір'ю.

Дочка Камінської з'явилася з макіяжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Цікаво, що практично на всіх фото 10-річна дочка Лаура носить довгі накладні вії та яскравий макіяж.

Дочка Камінської з'явилася з макіяжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Дочка Камінської з'явилася з макіяжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

Дочка Камінської з'явилася з макіяжем / Фото Instagram/edgar_kaminskyi

У коментарях користувачі написали безліч компліментів родині. Користувачі також відзначили, що діти зіркової пари помітно виросли.

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Про особу: Слава Камінська Слава Віталіївна Камінська — українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006—2021), дизайнерка та інста-блогерка.

16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року — дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

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