10-річна донька Слави з гурту "Неангели" вразила всіх своїм повним макіяжем і віями

Коротко:
- Як виглядає дочка Камінської
- Що вона одягла
Колишній чоловік популярноїукраїнської співачки та екс-солістки поп-гурту "НеАнгели" Слави Камінської Едгар показав відпочинок із їхніми спільними дітьми — 12-річним сином Леонардом і 10-річною дочкою Лаурою.
Яскравими фото Камінський поділився на своїй сторінці вInstagram.
Він опублікував кадри, як відпочиває і проводить час зі своїми дітьми. Зокрема, він сам приїхав на Тенеріфе, де і живуть його діти з матір'ю.
Цікаво, що практично на всіх фото 10-річна дочка Лаура носить довгі накладні вії та яскравий макіяж.
У коментарях користувачі написали безліч компліментів родині. Користувачі також відзначили, що діти зіркової пари помітно виросли.
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Про особу: Слава Камінська
Слава Віталіївна Камінська — українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006—2021), дизайнерка та інста-блогерка.
16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року — дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.
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