"Росія хоче замінити мене": Зеленський назвав умову проведення виборів

Анна Ярославська
19 лютого 2026, 07:45
Президент заявив, що просив США вплинути на Путіна заради тимчасового припинення вогню, щоб з'явилася можливість провести вибори.
Володимир Зеленський, вибори
Володимир Зеленський сказав, за яких умов можливі вибори в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне:

  • У Кремлі хотіли б замінити його, використовуючи політичні чи інші методи тиску
  • Навіть двомісячне перемир'я може стати підставою для обговорення виборів з парламентом
  • Для проведення голосування буде потрібно зміна законодавства і підтримка Ради

Президент Володимир Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні та пояснив, чи можливо їх провести під час війни.

В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський сказав, що в Кремлі хотіли б його замінити.

"Думаю, наші партнери повинні відповісти на одне питання: чого вони хочуть? Вони хочуть виборів або просто хочуть замінити мене? Тому що, як я думаю, росіяни просто хочуть замінити мене. І тоді вони використовують те, про що ви говорили раніше - фізичне усунення або інші кроки", - сказав президент.

Зеленський зазначив: якщо буде навіть двомісячне перемир'я, він готовий говорити з парламентом і провести вибори.

"І навіть люди не підтримують проведення виборів під час війни. Тому що навіть якщо у вас буде двомісячне перемир'я, це не означає закінчення війни. Але навіть у такому випадку - якщо перемир'я буде лише на два місяці - можливо, можна буде підписати якісь документи або провести референдум, і люди приймуть мир. Я зроблю все можливе, я поговорю з парламентом. Вони змінять закон, сподіваюся", - заявив глава держави.

Зеленський розповів, що росіяни під час спілкування з американцями кажуть, що, на їхню думку, вибори в Україні можна провести за тиждень-два. Однак у РФ забувають, "що ми не Росія".

Зокрема, у Верховній Раді є різні партії, але навіть під час війни у них різні позиції щодо багатьох законів і безлічі питань. Тому неможливо просто "натиснути" і не можна "зламати" парламент. За його словами, потрібно мати реальні підстави, чому вибори потрібно проводити прямо зараз.

Підсумовуючи, Зеленський додав, що попросив США зупинити главу Кремля Володимира Путіна на кілька місяців заради виборів. Якщо це відбудеться, тоді він згоден провести вибори.

Дивіться відео - Зеленський зробив заяву про проведення виборів в Україні:

Вибори в Україні - останні новини

Як писав Главред, газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників, які беруть участь у процесі планування, писала про те, що президент України Володимир Зеленський готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого.

В оточенні президента спростували цю інформацію. Сам Зеленський заявив, що вперше чує про нібито оголошену дату виборів в Україні, й підкреслив, що їхнє проведення залежить від безпекової ситуації.

Україні буде потрібен стабільний і тривалий період безпеки, щоб підготувати зміни до виборчого законодавства та організувати сам процес голосування — як в умовах воєнного стану, так і після його скасування. Мінімально необхідний термін повного припинення вогню становить 60 днів. Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Також ми писали про те, що Зеленський доручив депутатам розробити проект закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Коли можна провести вибори в Україні - думка експерта

Політичний експерт і голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що теоретично організувати вибори можна в будь-який час, навіть при певному відступі від Конституції. Втім, головним викликом залишаються законність виборів і сприйняття їх результатів як західними партнерами, так і самими українцями.

За словами Кошеля, оптимальним періодом для проведення голосування є час після демобілізації, коли військовослужбовці зможуть повноцінно брати участь у виборах не лише як виборці, але і як активні учасники політичної гонки.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кошель

Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.

У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет).

Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина).

1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ.

2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.

2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада".

2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України.

2014 — генеральний директор Комітету виборців України.

Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

    війна в Україні Володимир Зеленський вибори в Україні новини України війна Росії та України
    23:05

    Черкащина без світла: з'явилися нові графіки відключень на 19 лютого

    22:46

    Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

    22:40

    Водії масово кладуть сіль в авто і залишаються в захваті: розкрита причинаВідео

    21:58

    Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

