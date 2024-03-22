"ЗСУ не воюють своєю зброєю": у РФ нахабно висловилися про "досягнуту мету" в Україні

Представник РФ в ООН Небензя заявив, що російські окупанти вже "демілітаризували Україну".

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Небензя висловився про "демілітаризацію" України / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, РІА Новини

У РФ заявили про те, що російські окупанти вже "виконали" мету з "демілітаризації" України. Про це сказав представник РФ в ООН Василь Небензя, повідомляють російські пропагандисти.

Він стверджує, що в України нібито вже немає своєї зброї і ЗСУ воюють тим, що держава отримала від Заходу.

"З урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мета нашої СВО з демілітаризації власне України виконана. Тепер бойовики виживають виключно за рахунок поставок від країн НАТО", - сказав Небензя. відео дня

США і війна в Україні

ЗСУ зможуть піти в наступ у 2025 році, вважає голова Комітету збройних сил Сенату США, сенатор від Демократичної партії Джек Рід. Як вважає законодавець, надання військової допомоги від Вашингтона допоможе українським військам відтіснити окупантів.

Розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено, написали журналісти The Hill. Згідно з їхніми даними, Палата представників затягне опрацювання питання щонайменше до 9 квітня.

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США, вважають у The Washington Post. Київ може занадто пізно отримати військову підтримку від американців.

Військова допомога Україні від США США вже протягом кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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