Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у Хмельницьку

Внаслідок російської атаки в Хмельницьку загинули дві людини, ще шість постраждали.

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З-під завалів у Хмельницькому дістали живою 21-річну дівчину / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Хмельницька обласна прокуратура

Російські окупанти вдарили крилатими ракетами та безпілотниками по Хмельницькому. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок, який був біля дев'ятиповерхівки. Під завалами опинилась 21-річна дівчина. У Мережі з'явилось відео її дивовижного порятунку.

Дівчина півтори години була на зв'язку і намагалася докричатися, щоб рятувальники зрозуміли, де саме розбирати завали.

"Кричи ще раз, кричи щосили", - казала жінка телефоном дівчині.

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Рятувальники не могли почути її голос з-під завалів, тому продовжували розкопувати їх. Їм вдалося врятувати дівчину, її госпіталізували.

Дивіться відео порятунку 21-річної дівчини з-під завалів у Хмельницьку:

У Хмельницькому з-під завалів дістали 21-річну дівчину, вона жива / фото: скріншот

Внаслідок російської атаки на Хмельницький загинуло дві людини, ще шість - поранені. П'ять людей звернулись до медиків самостійно, у них різні травми. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Загалом атака тривала понад три години.

Повідомляється, що ворог вдарив безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури, через це в місті частково відсутнє електропостачання. На території Шепетівського району уламки безпілотника пошкодили електропідстанцію.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Обстріл України 22 березня: що відомо

Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України.

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.

Стало відомо, що у ДніпроГЕС влучили 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.

У МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня. Ігор Клименко повідомив, що відомо про 2 загиблих людей і щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 людини там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

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