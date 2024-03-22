Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у Хмельницьку

Російські окупанти вдарили крилатими ракетами та безпілотниками по Хмельницькому. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок, який був біля дев'ятиповерхівки. Під завалами опинилась 21-річна дівчина. У Мережі з'явилось відео її дивовижного порятунку.
Дівчина півтори години була на зв'язку і намагалася докричатися, щоб рятувальники зрозуміли, де саме розбирати завали.
"Кричи ще раз, кричи щосили", - казала жінка телефоном дівчині.
Рятувальники не могли почути її голос з-під завалів, тому продовжували розкопувати їх. Їм вдалося врятувати дівчину, її госпіталізували.
Дивіться відео порятунку 21-річної дівчини з-під завалів у Хмельницьку:
Внаслідок російської атаки на Хмельницький загинуло дві людини, ще шість - поранені. П'ять людей звернулись до медиків самостійно, у них різні травми. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Загалом атака тривала понад три години.
Повідомляється, що ворог вдарив безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури, через це в місті частково відсутнє електропостачання. На території Шепетівського району уламки безпілотника пошкодили електропідстанцію.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Обстріл України 22 березня: що відомо
Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України.
РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.
Стало відомо, що у ДніпроГЕС влучили 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.
У МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня. Ігор Клименко повідомив, що відомо про 2 загиблих людей і щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 людини там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.
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