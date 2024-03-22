УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у Хмельницьку

Ангеліна Підвисоцька
22 березня 2024, 16:11
Внаслідок російської атаки в Хмельницьку загинули дві людини, ще шість постраждали.
атака на Хмельницкий
З-під завалів у Хмельницькому дістали живою 21-річну дівчину / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Хмельницька обласна прокуратура

Російські окупанти вдарили крилатими ракетами та безпілотниками по Хмельницькому. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок, який був біля дев'ятиповерхівки. Під завалами опинилась 21-річна дівчина. У Мережі з'явилось відео її дивовижного порятунку.

Дівчина півтори години була на зв'язку і намагалася докричатися, щоб рятувальники зрозуміли, де саме розбирати завали.

"Кричи ще раз, кричи щосили", - казала жінка телефоном дівчині.

відео дня

Рятувальники не могли почути її голос з-під завалів, тому продовжували розкопувати їх. Їм вдалося врятувати дівчину, її госпіталізували.

Дивіться відео порятунку 21-річної дівчини з-під завалів у Хмельницьку:

Атака на Хмельницкий
У Хмельницькому з-під завалів дістали 21-річну дівчину, вона жива / фото: скріншот

Внаслідок російської атаки на Хмельницький загинуло дві людини, ще шість - поранені. П'ять людей звернулись до медиків самостійно, у них різні травми. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Загалом атака тривала понад три години.

Повідомляється, що ворог вдарив безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури, через це в місті частково відсутнє електропостачання. На території Шепетівського району уламки безпілотника пошкодили електропідстанцію.

  • Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня
    Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня фото: Хмельницька обласна прокуратура
  • Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня
    Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня фото: Хмельницька обласна прокуратура
  • Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня
    Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня фото: Хмельницька обласна прокуратура
  • Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня
    Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня фото: Хмельницька обласна прокуратура
  • Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня
    Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня фото: Хмельницька обласна прокуратура
  • Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня
    Атака російських ракет і дронів на Хмельницький 22 березня фото: Хмельницька обласна прокуратура

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Обстріл України 22 березня: що відомо

Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України.

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.

Стало відомо, що у ДніпроГЕС влучили 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.

  • Ракетна атака РФ на ДніпроГЕС 22 березня
    Ракетна атака РФ на ДніпроГЕС 22 березня Фото: t.me/kazansky2017
  • Ракетна атака РФ на ДніпроГЕС 22 березня
    Ракетна атака РФ на ДніпроГЕС 22 березня Фото: t.me/kazansky2017
  • Ракетна атака РФ на ДніпроГЕС 22 березня
    Ракетна атака РФ на ДніпроГЕС 22 березня Фото: t.me/kazansky2017
  • Ракетна атака РФ на ДніпроГЕС 22 березня
    Ракетна атака РФ на ДніпроГЕС 22 березня Фото: t.me/kazansky2017

У МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня. Ігор Клименко повідомив, що відомо про 2 загиблих людей і щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 людини там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Хмельницький Хмельницька область вторгнення Росії новини Хмельницького ракетний удар атака дронів
Реклама

Головне за день

Ударами по енергетиці Путін зібрався "погасити" військове виробництво і влаштувати катастрофу – Жданов

Ударами по енергетиці Путін зібрався "погасити" військове виробництво і влаштувати катастрофу – Жданов

17:26 Ексклюзиви
"Маємо домовленість": Стефанішина зізналась, коли почнуться переговори України та ЄС

"Маємо домовленість": Стефанішина зізналась, коли почнуться переговори України та ЄС

16:38 Україна
Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у Хмельницьку

Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у Хмельницьку

16:11 Україна
Всі головні новини

Популярне

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіаку 101901

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіаку

Країну накрила жорстка майже 7-бальна буря: вируватиме цілий тиждень 13575

Країну накрила жорстка майже 7-бальна буря: вируватиме цілий тиждень

Нововведення в мобілізації: кому не збираються давати відстрочку - коментар Ради 12259

Нововведення в мобілізації: кому не збираються давати відстрочку - коментар Ради

У Росії запустили масове виробництво 3-тонних авіабомб: чим це загрожує Україні 9363

У Росії запустили масове виробництво 3-тонних авіабомб: чим це загрожує Україні

Останні новини

17:31

Тяжкохворий Вілліс відсвяткував 15-ту річницю весілля

17:26

Ударами по енергетиці Путін зібрався "погасити" військове виробництво і влаштувати катастрофу – ЖдановЕксклюзив

16:52

У камуфляжі в США: Дмитро Ступка зробив цинічний вчинок

16:39

Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ на фронт ще три позашляховики

16:38

"Маємо домовленість": Стефанішина зізналась, коли почнуться переговори України та ЄС

Коли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на ВеликденьКоли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на Великдень
16:30

Дипломи та атестати: у "Дію" додали документи про освіту

16:23

Як обрізати малину навесні: досвідчені садівники гарантують багатий урожайВідео

16:11

Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у ХмельницькуФотоВідео

15:26

У Росії видали цинічне виправдання жорстоким ударам по Україні

Реклама
15:08

Які фільми жахів засновані на реальних подіях: найстрашніші життєві хорориВідео

14:39

ЄС виділить 9 млрд доларів до кінця березня: у Раді зробили заяву

14:21

Як перевірити якість молока: про неймовірну хитрість знають лише одиниціВідео

14:19

"Серйозна криза": відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон

14:19

Що вигідно вирощувати на городі в Україні: як домогтися врожаюВідео

14:13

Тополя розкритикував Пугачову за її позиціюВідео

14:12

1+1 media та robota.ua анонсують масштабне партнерство новости компании

13:59

Збирають військо у 100 тисяч солдатів: у ЗСУ попередили про великий наступ РФ

13:42

Анжеліка Варум зганьбилася на сцені: глядачі освистали артистку

13:42

У ДніпроГЕС влучили 8 ракет, пошкодження значні - Офіс генпрокурора

13:18

У розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні: назвали цілі та терміни

Реклама
13:15

"Навіть тіла не знайдуть": Сотник спрогнозував, як помре ПутінВідео

12:45

"Пугачової більше немає": російський музикант Юрій Лоза попрощався з Примадонною

12:43

Притула відверто зізнався, як йому вдається виїжджати за кордон

12:32

Окупанти стягують війська та техніку: у ЗСУ розкрили критичну ситуацію на фронті

12:07

Які долари приймають із комісією і що робити з ним: пояснення Нацбанку

12:07

"Це була найбільша атака на енергосистему за час війни": в "Укренерго" описали наслідкиВідео

11:48

Віталій Козловський уперше показав вагітну дружину

11:46

Аналітик пояснив, чи сильно удари дронами по НПЗ впливають на економіку РФ

11:46

Церковне свято 23 березня: що заборонено робити у день святого мученика Никона

11:03

"Зрозуміла, що мене рятують": Повалій видала чергову маячню на підтримку окупантів

10:57

РФ готує нові обстріли по Україні: у ЗСУ попередили, коли очікувати удару

10:54

Німеччина дасть 300 млн євро на снаряди для України - Bloomberg

10:50

"Піти на ризик": начальник Генштабу ЗС Франції не відкидає відправки військ в Україну

10:43

Китайський гороскоп на завтра 23 березня: Свиням - нервові зриви, Драконам - проблеми вдома

10:26

Від вибуху будинок злетів у повітря і впав на інший: деталі ракетного удару по Запоріжжю

10:20

По ДніпроГЕС було два прямих влучання: в Укргідроенерго сказали, чи зможе станція працюватиФото

10:00

Дочка Анастасії Заворотнюк кинула онкохвору матір напередодні її 53-річчя

10:00

Є загиблі та безвісти зниклі: у МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня

09:58

Польща терміново підняла у небо авіацію через масовану атаку по Україні

09:36

Нововведення в мобілізації: кому не збираються давати відстрочку - коментар Ради

Реклама
09:28

Гороскоп на завтра 23 березня: Тільцям - час інвестувати, Левам - візит до лікаря

09:25

Сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151: збито 55 "Шахедів" і 37 ракет

09:03

Росіяни масово тікають із фронту і потрапляють до в'язниціПогляд

09:01

РФ вночі випустила 60 "шахедів" та 90 ракет різних типів: Зеленський назвав цілі

08:56

Через ракетну атаку РФ Запорізька АЕС на межі блекауту - Енергоатом

08:15

Знайти конверт і гребінець за 12 секунд зможуть лише генії: непроста загадка

08:13

Масований обстріл: по областях України вводять графіки відключень світла

08:07

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС: на станції спалахнула пожежа

07:25

Усередині були люди: ракета РФ вдарила в тролейбус, який їхав через дамбу - Андрющенко

07:25

Капучіно чи капучино, чіпси чи чипси: Авраменко назвав дуже поширені помилкиВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти