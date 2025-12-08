Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

Юрій Берендій
8 грудня 2025, 20:40
613
Зеленський назвав двох основних кандидатів, які зараз розглядаються на посаду глави Офісу президента України та пояснив затримку із призначенням.
Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака
Зеленський вперше розповів, хто може стати нови главою Офісу президента / Колаж: Главред, фото: УНІАН, пресслужба Кабміну

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський назвав основних кандидатів на посаду глави Офісу президента
  • Наразі немає кандидатур на посаду міністрів енергетики та юстиції

Президент Володимир Зеленський заявив, що досі визначається з кандидатурою на посаду керівника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака. Відповідаючи 8 грудня на запитання журналістів, він повідомив, що наразі розглядає двох основних претендентів — міністра оборони Дениса Шмигаля та віцепрем’єра Михайла Федорова, передає lb.ua.

Водночас він зауважив, що їхнє призначення ускладнюється тим, що Верховна Рада спершу має звільнити їх із чинних посад.

відео дня

"І тут не хочеться, щоб було як у тій грі дженга, коли одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс президента – важливо, але є інші інституції", – сказав він.

Зеленський зазначив, що в Мінцифри працює багато молодих фахівців, тож не виключено, що Федоров може запропонувати іншого кандидата. Ситуація зі Шмигалем складніша, адже він відповідає за найбільший бюджет і значний обсяг завдань у сфері оборони. За словами президента, зараз це — пріоритет №1, і немає впевненості, що парламент зможе швидко знайти заміну.

Він також додав, що уряд і Рада поки не можуть визначитися з кандидатами навіть для Мін’юсту та Міненерго.

Коментуючи можливість призначення Кислиці, Зеленський зауважив, що той нині відіграє важливу роль у міжнародних переговорних процесах, і забрати його з МЗС буде складно. У такому разі в діяльності Офісу посилиться зовнішньополітичний напрям, але невідомо, чи зможе Кислиця приділяти достатньо уваги внутрішнім питанням.

Серед можливих кандидатів також розглядають військових — зокрема, керівника ГУР МО Кирила Буданова та заступника голови ОП Павла Палісу.

"Паліса дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку", – сказав він.

Президент наголосив, що Буданов очолює один із ключових напрямів — військову розвідку, і у разі його переходу постане питання, хто очолить ГУР МО надалі.

Зеленський додав, що поступово може прийти до рішення працювати й без керівника Офісу, тож необхідно ретельно все зважити.

Відставка Єрмака - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Андрій Єрмак подав заяву про звільнення з посади керівника Офісу президента, що офіційно підтвердив Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що в Офісі президента відбудеться перезавантаження.

Також Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України та зі Ставки Верховного головнокомандувача.

Попри відставку, Андрій Єрмак не має претензій до президента. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Financial Times.

Інші новини:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Офіс президента
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:30Війна
Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

21:04Світ
Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

20:40Політика
Реклама

Популярне

Більше
Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Останні новини

21:30

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:04

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

21:02

Ексдружини Тома Круза об'єдналися заради його ексгерлфренд - ЗМІ

20:59

Потрібна лише одна ложка: простий прийом для прання, який повертає речам яскравість

20:40

Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
20:16

Люди, народжені в ці місяці, занадто креативні для офісної роботи

20:10

З яким пробігом найкраще купувати вживане авто - експерт назвав "золотий середину"

19:56

Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у "Резерв+"

19:46

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для УкраїниВідео

Реклама
19:28

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

19:10

ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: що відомо

19:10

Які результати в окупантів за перший тиждень грудняПогляд

18:54

"Я був знерухомлений": Козловський зізнався, чи робить ін'єкції ботоксуВідео

18:48

"Війна затягнеться": названо єдиний реальний сценарій досягнення миру

18:29

"Шахеди" з ракетами: експерт пояснив, чи становлять вони реальну загрозу для авіації

18:17

Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

18:02

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

17:58

Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026 - хто у списку

17:57

"Вона змінюється": що Юрій Ткач думає про дивовижне схуднення своєї дружини

17:41

Водіїв закликали одягати старі шкарпетки на двірники в авто: причина здивуєВідео

Реклама
17:30

Фільм "Гострі картузи" поверне на екрани Томаса Шелбі - відома дата виходуВідео

17:25

Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

17:25

Студентам в Україні піднімуть стипендії: коли та на скільки

17:10

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилятьФото

16:56

Майже 90 кг античних монет: археологи виявили 1800-річний унікальний скарб

16:49

Росія готує провокації в п’ятьох містах: українців попередили про небезпеку

16:48

"Які дурості бувають": наречена Дмитра Кулеби детально розповіла про своє кохання

16:40

В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки

16:35

Тетяна Даниленко: Головна віддушина Андрія Білецького зараз — його підрозділиВідео

16:32

Повернення "забутого експерта": ексчлен ВККС Козлов знову долучений до конкурсів у судовій системі - ЗМІ

16:26

Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

16:21

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

16:14

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

15:57

Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі: розкрито подробиці

15:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого собаки за 51 секунду

15:46

"Без квартири, немає нічого": Котенко терміново попросив про допомогу після обстрілу

15:30

Пара купила будинок вартістю $1 млн, але потрапила в халепу

15:24

Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок

15:19

"Нам важливо розуміти": у Кремлі вийшли з неочікуваною заявою щодо переговорів

15:10

"Позивний Художник": відомий український митець мобілізувався до лав ЗСУ

Реклама
14:55

"Перебуває у комі": з'явились невтішні новини про стан Степана Гіги

14:50

Люди раптово почали відмовлятися від сонячних панелей: у чому причини

14:46

"Серйозний проступок": жінку звільнили, бо вона приходила на роботу занадто рано

14:42

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарного грибного паштету

14:23

Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

14:12

Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

13:54

В РФ бомбардувальник випадково ліквідував пілотів: Ігнат відреагував з гумором

13:48

Чому 9 грудня не можна виносити сміття після заходу сонця: яке церковне свято

13:46

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

13:44

За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти