Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

Президент Володимир Зеленський заявив, що досі визначається з кандидатурою на посаду керівника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака. Відповідаючи 8 грудня на запитання журналістів, він повідомив, що наразі розглядає двох основних претендентів — міністра оборони Дениса Шмигаля та віцепрем’єра Михайла Федорова, передає lb.ua.

Водночас він зауважив, що їхнє призначення ускладнюється тим, що Верховна Рада спершу має звільнити їх із чинних посад.

"І тут не хочеться, щоб було як у тій грі дженга, коли одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс президента – важливо, але є інші інституції", – сказав він.

Зеленський зазначив, що в Мінцифри працює багато молодих фахівців, тож не виключено, що Федоров може запропонувати іншого кандидата. Ситуація зі Шмигалем складніша, адже він відповідає за найбільший бюджет і значний обсяг завдань у сфері оборони. За словами президента, зараз це — пріоритет №1, і немає впевненості, що парламент зможе швидко знайти заміну.

Він також додав, що уряд і Рада поки не можуть визначитися з кандидатами навіть для Мін’юсту та Міненерго.

Коментуючи можливість призначення Кислиці, Зеленський зауважив, що той нині відіграє важливу роль у міжнародних переговорних процесах, і забрати його з МЗС буде складно. У такому разі в діяльності Офісу посилиться зовнішньополітичний напрям, але невідомо, чи зможе Кислиця приділяти достатньо уваги внутрішнім питанням.

Серед можливих кандидатів також розглядають військових — зокрема, керівника ГУР МО Кирила Буданова та заступника голови ОП Павла Палісу.

"Паліса дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку", – сказав він.

Президент наголосив, що Буданов очолює один із ключових напрямів — військову розвідку, і у разі його переходу постане питання, хто очолить ГУР МО надалі.

Зеленський додав, що поступово може прийти до рішення працювати й без керівника Офісу, тож необхідно ретельно все зважити.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Андрій Єрмак подав заяву про звільнення з посади керівника Офісу президента, що офіційно підтвердив Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що в Офісі президента відбудеться перезавантаження.

Також Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України та зі Ставки Верховного головнокомандувача.

Попри відставку, Андрій Єрмак не має претензій до президента. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Financial Times.

