Збирають військо у 100 тисяч солдатів: у ЗСУ попередили про великий наступ РФ

Влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків, вважає командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Окупанти готують новий великий наступ / колаж: Главред, фото: Командування о'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

"Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що вони створюють угрупування понад 100 тисяч. Необов'язково, що це буде наступ, можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність", - розповів Павлюк в ефірі телемарафону.

За його словами, є вірогідність, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

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"Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально такі завдати втрат противнику, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації", - додав командувач.

Нагадаємо, що росіяни перейшли в наступ на важливому напрямку. В Луганській ОВА зазначили, що росіяни намаються здійснити прорив на Тернівському напрямку та змусити українських військових відступити із зайнятих позицій.

РДК зірвали наступ РФ в Україні. За словами представника підрозділу Легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, своїми діями повстанці надали допомогу Силам оборони в стабілізації фронту в Україні.

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