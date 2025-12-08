'Війна затягнеться': названо єдиний реальний сценарій досягнення миру

Завершення війни в Україні можливе лише за умови розпаду Росії, тоді як активна фаза конфлікту може тривати ще кілька років, вказав Тука.

https://glavred.net/war/voyna-zatyanetsya-nazvan-edinstvennyy-realnyy-scenariy-dostizheniya-mira-10722377.html Посилання скопійоване

Названо єдиний реальний сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Про що сказав Тука:

Країни Заходу не хочуть бити по слабких місцях путінської економіки

Війна Росії проти України може затягнутись на десятиліття

Попри наявність у Росії вразливих місць, саме небажання Заходу діяти жорстко й послідовно визначає тривалість та перспективи цієї війни. Війна Росії проти України через відсутність тиску з боку країн-союзників України може тривати десятиліття. Про це в коментарі Главреду розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За словами Туки, у Росії є слабкі місця та уразливі точки, що обмежують її здатність вести війну, проте "Захід не хоче бити по слабких місцях РФ".

відео дня

"Взяти хоча б санкційні удари по Росії: з початку їх введення деякі європейські і не тільки бізнеси почали допомагати росіянам обходити ці обмеження. І зараз важливо не штампувати нові санкції, а перш за все контролювати, щоб дійсно діяли вже введені санкції", - вказав він.

Він зазначив, що у європейців і американців ще залишаються численні важелі тиску на російську економіку, але бракує політичної волі їх застосовувати. Причина цього полягає в тому, що переважають не цінності чи політичні інтереси, а виключно меркантильні мотиви. Саме через це санкції проти РФ залишаються недостатньо ефективними, а ряд заходів, які могли б сильно вразити країну, досі не введено, зокрема заходи щодо "тіньового флоту" Росії.

"Так що війну в Україні може закінчити тільки розпад Росії. І досягнення розпаду РФ має бути нашою стратегічною метою. А так, воювати нам ще довго, війна у нас ще на роки. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії я говорив, що активна фаза триватиме від трьох до п'яти років, а "не гаряча" фаза може тривати десятиліття", - резюмує він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, війна, розв’язана Росією проти України, з високою ймовірністю триватиме щонайменше до березня 2026 року. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його прогнозом, до цього часу Росія навряд чи зможе досягти помітних успіхів на полі бою. Водночас Україна матиме можливість налагодити власне виробництво ракет і завдати ударів по російському нафтовому сектору, що може скоротити доходи РФ на 30–50%. Це, у свою чергу, підірве фінансові можливості російської армії та призведе до дефіциту особового складу.

Після цього, за його словами, може постати питання про припинення активних бойових дій уздовж лінії розмежування та запуск повноцінного дипломатичного процесу. Переговори триватимуть паралельно з обстрілами на фронті, як це було у 2015–2017 роках, і за умови досягнення домовленостей сторони зможуть підписати спільний документ.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за оцінкою Георгія Туки, війна в Україні може затягнутися на довгі роки, адже наразі немає ознак її швидкого завершення. На його думку, ситуація не демонструє передумов для припинення бойових дій у найближчій перспективі.

У Кремлі тим часом очікують на підсумки роботи делегацій США та України після проведених у Москві консультацій між представниками Росії й американськими чиновниками. Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Сполучені Штати, Україна та Росія поки що не змогли дійти спільного розуміння в переговорному процесі. Основною перешкодою залишається питання Донбасу, заявив президент України Володимир Зеленський.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред