Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у "Резерв+"

Руслан Іваненко
8 грудня 2025, 19:56
Міноборони планує автоматизувати постановку на військовий облік для молоді та полегшити роботу територіальних центрів.
Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у 'Резерв+'
У додатку Резерв+ користувачі зможуть отримувати повідомлення про повістки / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • У додатку Резерв+ з’являться сповіщення про повістки
  • Громадяни отримуватимуть інформацію про штрафи за порушення обліку
  • Планують автоматичну постановку на військовий облік для молоді

У додатку "Резерв+" наступного року з’явиться функція сповіщень про повістки. Користувачі зможуть за бажанням отримувати повідомлення про виклики до територіальних центрів комплектування (ТЦК) або інші повідомлення, зокрема щодо розгляду справ про порушення військового обліку.

"Коли функцію повідомлення про повістки запустять у Резерв+, користувач зможе за бажанням натиснути на галочку й отримувати інформацію про надсилання до нього повістки з ТЦК або будь-які інші повідомлення, зокрема й про розгляд справи щодо порушення військового обліку", — повідомив керівник головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, передає РБК-Україна.

Штрафи та автоматизація обліку

Громадяни, які вже порушили військовий облік, отримуватимуть сповіщення про наявність відповідного штрафу. Крім того, Міноборони планує наступного року запровадити можливість постановки на військовий облік через Резерв+, включно з автоматичним режимом для молоді.

Оновлення розділу вакансій

Також оновлять розділ вакансій: система враховуватиме навички користувача й пропонуватиме відповідні позиції у війську. Людина зможе самостійно вносити інформацію про себе, щоб покращити пошук роботи.

Покарання для порушників обліку

"У майбутньому впровадимо справедливе покарання для порушників військового обліку. У реєстрі Оберіг автоматизують процеси, які стосуються відповідного покарання. Це необхідно для того, щоб зменшити навантаження непотрібних процесів на ТЦК і щоб вони просто управляли інформацією, даними, дашбордами і викликали тих людей і автоматично люди отримували покарання, скажімо так, наслідки, якщо вони не дотримуються обов'язків військовозобов'язаних", — додав Берестовий.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Коли може закінчитись мобілізація – думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні не зупиниться навіть у разі зниження інтенсивності бойових дій.

"Підрозділам необхідні ротації та навчання нових сил. Цей процес триватиме навіть у разі переговорів між Путіним, Трампом і Зеленським. Мобілізація буде продовжуватися до моменту офіційного оголошення демобілізації", — зазначив Ступак.

За його словами, підтримка боєздатності підрозділів та підготовка нових резервів залишаються ключовими завданнями для української армії, незалежно від дипломатичних домовленостей.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно у "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки. Вона надається у випадку, якщо їхній батько або мати має встановлену I чи II групу інвалідності.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Рішення спрямоване на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стійкість країни.

Нагадаємо, що в Україні до 3 лютого 2026 року продовжено воєнний стан та мобілізаційні заходи. Водночас із 4 грудня 2025 року набуває чинності новий порядок бронювання працівників, який суттєво змінює правила для підприємств та організацій.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні новини України Резерв+
