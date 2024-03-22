Окупанти стягують війська та техніку: у ЗСУ розкрили критичну ситуацію на фронті

Українські Сили оборони проводять відповідні наступальні дії, відновлюють позиції, захоплюють позиції ворога.

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Що відбувається на Авдіївському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що росіяни роблять все, щоб продовжувати наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, тому висновок про сповільнення дій окупантів робити зарано.

За його словами, росіяни хоча й повільно, але наступають. Наразі Сили оборони не мають переваги на полі бою, оскільки РФ володіє більшими ресурсами.

"На жаль, ще рано робити подібні висновки. Продовжуються наступальні дії, тому що Росія не може дозволити собі втратити перевагу на полі бою, а тільки сповільнення їх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу. Тому вони роблять все можливе і неможливе, використовуючи всі ресурси, які є, щоб продовжувати наступальні дії на Лиманському напрямку. Продовжуються - на Бахмутському напрямку, також не сповільнюються на Авдіївському напрямку", - зазначив Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини". відео дня

Він зауважив, що наразі окупанти не мають такого успіху, як при наступі на Авдіївку. Росіяни лише демонструють невеличкі тактичні успіхи на тому чи іншому напрямку.

Сили оборони проводять відповідні наступальні дії, відновлюють позиції, захоплюють позиції ворога.

"Іде поки що позиційна війна, поки що переваги ми не можемо здобути, на жаль, противник має більший ресурс. Але всьому свій час", - додав командувач

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розкрили небезпечну ситуацію під Запоріжжям. Поблизу Роботиного росіяни активно використовують контрбатарейну боротьбу, зокрема артилерію та дрони. Упродовж минулої доби у цьому районі ворог шість разів штурмував позиції ЗСУ.

Росіяни провели провальні штурми та відступили на Херсонщині. Сили оборони завдали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Під час бойових дій українські війська нанесли суттєвих втрат противнику, примусивши його відступити.

У ЗСУ розкрили небезпечні напрямки поблизу Бахмута, куди окупанти зігнали велику кількість техніи та особового складу. Бої тривають на всьому відтинку Бахмутського напрямку. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Богданівки та Іванівського.

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