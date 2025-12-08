ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: що відомо

Українські сили проводить завчасно підготовлений маневр, реагуючи на флангові та тилові заходи російських підрозділів.

Українські підрозділи відходять на вигідніші рубежі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ЗСУ відвели частину сил під Покровськом для уникнення оточення

Підрозділи перемістилися на вигідніші позиції

Маневр був підготовлений заздалегідь і відбувся кілька тижнів тому

Українські війська здійснили тактичний маневр на Покровському напрямку, відійшовши з частини позицій у районах сіл Сухий Яр та Лисівка. Про це повідомляє Українська правда та підтверджують співрозмовники "Суспільного" в Силах оборони.

Причини маневру та ситуація на лінії фронту

За даними джерел, відступ відбувся ще кілька тижнів тому в межах планового перегрупування, метою якого було зменшення загрози оточення. Військові пояснюють, що російські сили намагалися заходити не лише з флангів, а й із тилу, а логістика на ділянці ускладнювалася — шлях до позицій становив близько 20 кілометрів.

Оборону на цьому відтинку тривалий час утримували підрозділи 25-ї бригади Десантно-штурмових військ та 68-ї окремої єгерської бригади. Обидві частини вважаються одними з найпотужніших, вони понад рік працювали на Покровському напрямку та прикривали суміжні ділянки фронту.

Перехід на вигідніші позиції

Співрозмовник "Суспільного", залучений до оборонної операції в Покровській агломерації, підтвердив, що українські підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції.

"Маневр був завчасно підготовлений. Підрозділи змінили розташування, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти лінію фронту", — зазначив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чому Росія не може захопити Покровськ

Речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Окішев зазначає, що російські війська фактично зайшли в глухий кут у межах міських боїв і не можуть просунутися до повного контролю над Покровськом.

За його словами, у місті тривають надзвичайно інтенсивні вогневі зіткнення, де основну роль відіграє стрілецька зброя. Попри тиск, окупаційні підрозділи не досягають своїх тактичних цілей і намагаються компенсувати це спробами перерізати логістичні маршрути ЗСУ до Покровська та Мирнограда. Окішев підкреслює, що саме ці шляхи забезпечують стійкість оборони, тому противник концентрує там зусилля, але поки без вирішального результату.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Крім того, армія РФ активізувала свою кампанію ударів по українській логістиці. Росія завдала ударів по греблі Печенізького водосховища та мосту біля Старого Салтова. Внаслідок обстрілу, місцева влада змушена була зупинити рух через дамбу.

Нагадаємо, що ситуація у Покровську наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Дуже складною, але контрольованою є ситуація і довкола Мирнограда. Проте Сили оборони активно нищать ворога та не дозволяють йому накопичувати сили. Про це заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук.

