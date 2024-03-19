ЗСУ зможуть піти у наступ у 2025 році: сенатор США назвав умову

Додаткова допомога від США кардинально не змінить ситуацію на полі бою, але допоможе українським військовим повільно відтісняти окупантів, каже сенатор Рід.

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ЗСУ відтіснятимуть окупантів, а у 2025-му зможуть піти у наступ/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, depositphotos.com/ua

Надання додаткової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки не забезпечить кардинального прориву українських військових на фронті, але допоможе їм повільно відтісняти російських окупантів цього року.

Якщо американські законодавці затвердять надання додаткової допомоги для України, то решту 2024 року українські воїни "повільно відтіснятимуть росіян, не кардинально". Про це заявив голова Комітету збройних сил Сенату США, сенатор від Демократичної партії Джек Рід, спілкуючись з американськими журналістами у Вашингтоні 18 березня, повідомляє "Голос Америки".

При цьому Рід передбачає, що додаткова допомога від США допоможе захисникам України перейти у наступ у 2025 році.

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"Наступного, 2025 року, має бути нове наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин", – зазначив Рід.

Сенатор Джек Рід закликав американських законодавців затвердити додаткове фінансування для України.

"Ми мусимо прийняти законопроєкт про додаткове фінансування. Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу", – сказав він.

Від припустив, що російські окупанти можуть зараз намагатися тиснути на захисників України. За його словами, загарбники перейшли до "більш звичного для них типу війни: фіксовані позиції, бункери, щільне мінування".

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що США оголосили перший пакет допомоги Україні у цьому році. Білий дім оголосив 12 березня про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів. До нового пакету ввійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Україна отримає допомогу від США, але її формат буде іншим. Спікер Палати представників зазначив, що у США планують створити новий проект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятися від попереднього.

Нагадаємо, у The Washington Post зазначили, що Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США. До кінця березня боєприпаси для частини систем протиповітряної оборони України можуть фактично закінчитися.

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