'Я був знерухомлений': Козловський зізнався, чи робить ін'єкції ботоксу

Коротко:
- Козловський раніше колов ботокс
- Співаку доводилося уникати нав'язливих шанувальників
Український поп-співак Віталій Козловський, якому в березні виповнилося 40 років, зізнався, що користувався препаратами на основі ботулінічного токсину.
Днями в TikTok-акаунті артиста з'явилося відео, на якому він грає в гру "Було/не було", у якій треба швидко і коротко відповідати на різні запитання. Першим було запитання, чи колов Козловський колись ботокс. Його відповідь була ствердною.
"Раніше колов. І мені дуже, до речі, це не подобалося, тому що я був такий знерухомлений. Плюс у мене брови опускалися і важкі були повіки", - сказав співак.
Відповідаючи на запитання, чи сварився він колись із підписниками, Козловський сказав, що критикує себе за такі "слабкості", але бувають дні, коли йому хочеться поконфліктувати в Мережі. Крім того, він зізнався, що колись йому доводилося уникати нав'язливих шанувальників.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що відомий український ансамбль "Гуцулія" зазнав нападу групи невідомих молодих людей. Як повідомив керівник колективу Василь Шеремета, артисти отримали травми і звернулися в поліцію.
Також співачка Наталя Могилевська похвалилася фігурою в купальнику після схуднення на 25 кілограмів. Наталя з'явилася в кадрі в дублянці поверх купальника і прогулялася пляжем. Артистка зазначила, що Хортиця стала її місцем сили, і вона приїжджає сюди, щоб набратися енергії.
Вас може зацікавити:
- Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав Мережу
- Могилевська розповіла, як її вдома покарає чоловік через поцілунок із Козловським
- "За своє свинство": Ігор Кондратюк "попустив" Віталія Козловського
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред