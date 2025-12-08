'Я був знерухомлений': Козловський зізнався, чи робить ін'єкції ботоксу

Артист зіграв у гру "Було/не було", в якій треба швидко і коротко відповідати на різні запитання.

Український поп-співак Віталій Козловський, якому в березні виповнилося 40 років, зізнався, що користувався препаратами на основі ботулінічного токсину.

Днями в TikTok-акаунті артиста з'явилося відео, на якому він грає в гру "Було/не було", у якій треба швидко і коротко відповідати на різні запитання. Першим було запитання, чи колов Козловський колись ботокс. Його відповідь була ствердною.

"Раніше колов. І мені дуже, до речі, це не подобалося, тому що я був такий знерухомлений. Плюс у мене брови опускалися і важкі були повіки", - сказав співак.

Відповідаючи на запитання, чи сварився він колись із підписниками, Козловський сказав, що критикує себе за такі "слабкості", але бувають дні, коли йому хочеться поконфліктувати в Мережі. Крім того, він зізнався, що колись йому доводилося уникати нав'язливих шанувальників.

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

