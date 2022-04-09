Один з лідерів ЄС не вірив, що бучанська різанина - це не фейк - Зеленський

Один з європейських прем'єрів зажадав доказів того , що масові вбивства в Бучі - це не постановка / Колаж Reuters

Прем'єр-міністр однієї з країн Європейського Союзу хотів отримати докази того, що російські військові дійсно вчинили масові злочини в Бучі Київської області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що найгірше він чув за останні дні, Зеленський відповів, що це було бажання одного з провідних політиків ЄС отримати докази того, що геноцид українців у Бучі не був інсценуванням.

"Покажіть нам докази того, що це не постановка", - процитував Зеленський європейського політика.

Глава держави зазначив, що мова йде про прем'єр-міністра однієї з європейських країн, але не став його називати.

"Це було не з Шольцем (канцлер Німеччини Олаф Шольц, - ред.). Але дуже неприємний випадок один був. Один з політиків Європейського Союзу сказав: "А покажіть нам докази, що це дійсно так було, що це не інсценування. Покажіть нам ці докази!". Я не можу сказати, хто це був", - розповів Зеленський.

Зазначимо, за неофіційною інформацією, доказів того, що російські військові вбивали українців у Бучі, вимагав прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Зокрема, не пов'язані один з одним джерела Європейської правди і Української правди підтвердили, що Зеленський говорив про прем'єр-міністра Угорщини.

При цьому незрозуміло, де Орбан озвучив свою вимогу надати докази. Після бучанської різанини, за даними ЄП, спілкування офіційного Будапешта з українською стороною не було.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там чинив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

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