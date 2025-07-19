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"Наймасованіша атака": РФ вдарила по Павлограду, понівечені 5-поверхівка і підприємства

Альона Вороніна
19 липня 2025, 09:15оновлено 19 липня, 10:16
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Ніч і ранок для Павлограда були пекельними, наголосили в ОВА. У місті понівечені пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка. Виникли займання.
Удар по Павлограду 19 июля 2025 года
РФ вдарила по Павлограду, понівечені 5-поверхівка і підприємства/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, depositphotos.com/ua, міноборони Росії

Коротко:

  • РФ масовано вдарила ракетами і дронами по Павлограду на Дніпропетровщині
  • Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка
  • У місті внаслідок атаки спалахнули пожежі

Російські окупанти у ніч на суботу, 19 липня, вдарили ракетами і дронами по місту Павлоград у Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що це були пекельні ніч та ранок для Павлограда.

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"Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські окупанти цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання. Інформація уточнюється", – зазначив Лисак.

Також він розповів, що вчора ввечері ворог теж спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки.

"По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією. Бив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус. За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік", – зазначив голова ОВА.

Окупанти також вдарили по Шостці в Сумській області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Уночі Шосткинська громада знову зазнала масованого удару з боку рф. Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА. Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі. Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби – триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів", – розповів очільник ОВА.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 18 липня у Києві було чутно вибухи, на столиці летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.

Також повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві – на місці прильотів сильна пожежа. В Одесі є прильоти – над містом піднімається стовп диму.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 19 липня, РФ вдарила по Одесі, там спалахнула 9-поверхівка. Одна людина загинула, ще щонайменше троє поранені.

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