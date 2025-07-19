"Наймасованіша атака": РФ вдарила по Павлограду, понівечені 5-поверхівка і підприємства

Ніч і ранок для Павлограда були пекельними, наголосили в ОВА. У місті понівечені пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка. Виникли займання.

https://glavred.net/ukraine/samaya-massirovannaya-ataka-rf-udarila-po-pavlogradu-povrezhdeny-5-etazhka-i-predpriyatiya-10682753.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Павлограду, понівечені 5-поверхівка і підприємства/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, depositphotos.com/ua, міноборони Росії

Коротко:

РФ масовано вдарила ракетами і дронами по Павлограду на Дніпропетровщині

Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка

У місті внаслідок атаки спалахнули пожежі

Російські окупанти у ніч на суботу, 19 липня, вдарили ракетами і дронами по місту Павлоград у Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що це були пекельні ніч та ранок для Павлограда.

відео дня

"Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські окупанти цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання. Інформація уточнюється", – зазначив Лисак.

Також він розповів, що вчора ввечері ворог теж спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки.

"По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією. Бив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус. За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік", – зазначив голова ОВА.

Окупанти також вдарили по Шостці в Сумській області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Уночі Шосткинська громада знову зазнала масованого удару з боку рф. Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА. Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі. Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби – триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів", – розповів очільник ОВА.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 18 липня у Києві було чутно вибухи, на столиці летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.

Також повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві – на місці прильотів сильна пожежа. В Одесі є прильоти – над містом піднімається стовп диму.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 19 липня, РФ вдарила по Одесі, там спалахнула 9-поверхівка. Одна людина загинула, ще щонайменше троє поранені.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред