Бучанська різанина: мер розповів, що 90% загиблих були застрелені

Мер розповів, що 90% загиблих були застрелені/ УНІАН

Практично у 90% загиблих мирних мешканців Бучі на Київщині виявлені кульові ураження, а не осколкові.

Про це розповів мер міста Анатолій Федорук в інтерв’ю DW. Він зазначив, що станом на вечір середи, 6 квітня, було 320 загиблих цивільних. Проте це число зростає з кожним днем.

"Тому, що їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади в таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла", – розповів мер Бучі.

За словами мера, у місті виявили три місця масових поховань убитих окупантами мирних мешканців.

"У Бучі виявлено три місця: це територія підприємства "Украгроснаб", де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. А ще – вулиці Вокзальна, Яблунська і дитячий табір "Променистий", де теж знайшли людей із зав'язаними руками і кульовими ураженнями", – зазначив Федорук.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області від окупантів випливли на поверхню звірства, які російські загарбники чинили з мирними мешканцями у різних містах і селах.

Лише в Бучі на Київщині орки вбили сотні мирних жителів, багатьох катували. Багато тіл загиблих просто лежали на вулицях міста, аж поки населений пункт не звільнили. Частину тіл окупанти скидали у братські могили. Також були знайдені тіла жінок і дітей з ознаками зґвалтування.

Пізніше українські журналісти змогли ідентифікувати та оприлюднили імена частини російських окупантів, які причетні до масового вбивства мирних українців у Бучі. Серед військових злочинців – морпіхи з розбитої під Києвом 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії.

При цьому пізніше стало відомо, що російських військових, які влаштували геноцид українців у Бучі, здійснювали масові вбивства і тортури мирного населення, знову повертають в Україну. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ.

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