Спалахнула 9-поверхівка: РФ вдарила по Одесі, є загибла і поранені – усі деталі

Коротко:
- Російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок удару загорілася 9-поверхівка
- Одна жінка загинула, також щонайменше троє постраждалих
- Рятувальники діставали людей з вогняної пастки
В Одесі одна людина загинула і щонайменше три постраждали внаслідок нічного удару окупантів.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки.
Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, інформація оновлюється.
Труханов також розповів, що Одесу атакували ворожі ударні безпілотники – понад 20 БпЛА заходило на місто з різних боків. Внаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, рятувальники діставали людей з вогняної пастки.
У ДСНС розповіли, що внаслідок атаки по Одесі спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники разом з добровольцями.
"З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин. Інформація щодо постраждалих встановлюється", – зазначили в ДСНС.
Дивіться відео ДСНС з наслідками удару по Одесі:
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Як повідомляв Главред, ввечері 18 липня у Києві було чутно вибухи, на столиці летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.
Також повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві – на місці прильотів сильна пожежа. В Одесі є прильоти – над містом піднімається стовп диму.
Нагадаємо, раніше експерт порадив готуватись до масованого удару РФ. Країна-агресор Росія накопичує ресурси для завдання удару з використанням до 1000 повітряних цілей одночасно. Через це ворог наразі не атакує Україну. Про це заявив колишній офіцер повітряних сил, а нині заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.
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