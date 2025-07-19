Палата представників США затвердила продовження військової допомоги Україні

Коротко:
- Палата представників США схвалила продовження військової допомоги Україні
- За це проголосувала переважна більшість конгресменів - 353 проти 76
Палата представників Конгресу США проголосувала за продовження військової допомоги Україні.
За це рішення віддали свій голос "за" переважна більшість конгресменів – 353 проти 76. Про це повідомив конгресмен-республіканець Дон Бейкон у соцмережі Х.
"Сьогодні вранці Палата представників переважною більшістю голосів "за" підтримала продовження надання військової підтримки Україні, проголосувавши 353 проти 76", – написав він.
Двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR4016 до Сенату. У Сенаті цей законопроєкт можуть змінити, ухвалити без змін або відхилити.
У разі ухвалення документу Сенатом, далі його направлять на підпис президенту США.
Допомога Україні від США – останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.
Пізніше експерт назвав зброю, яку можуть надати США. Якщо союзники нададуть Україні необхідну зброю, у ворога можуть початися серйозні проблеми.
Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що Трамп має намір завершити війну в Україні та діятиме "агресивно". Президент США дотримуватиметься домовленостей із НАТО щодо забезпечення України всім необхідним для оборони.
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