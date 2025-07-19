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У РФ розпочався транспортний колапс: дрони боляче атакували Москву і не тільки

Даяна Швець
19 липня 2025, 09:04оновлено 19 липня, 10:16
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Росіяни скаржаться на серйозні перебої з транспортом, адже міжміські потяги прибувають із багатогодинними затримками.
нпз, пожар
Росія заявила про атаку дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що трапилося:

  • У Москві, Ростові-на-Дону, а також у Підмосков'ї пролунали вибухи
  • Мер Москви Собянін заявив про збиття дронів на підльоті до столиці РФ.
  • В Ростовській області через пошкодження контактної мережі призупинено рух поїздів

У ніч проти 19 липня в Москві та Ростовській області пролунали вибухи, які, за повідомленнями російських джерел, стали наслідком атаки безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали та ЗМІ РФ активно поширювали інформацію про нічні інциденти.

Зокрема, мер Москви Андрій Собянін заявив, що ворожі дрони були знищені поблизу столиці, ще до того, як вони змогли завдати шкоди.

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"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - повідомляв Собянін у Telegram.

РФ під атакою дронів
РФ під атакою дронів / фото: тг-канал Главред

За його словами, на місцях падіння уламків працюють аварійно-рятувальні служби.

Також вибухи були зафіксовані біля підмосковного міста Дмитрова та в районі Зеленограда.

У Ростовській області також повідомили про атаку дронів. Як зазначили в РЖД, через пошкодження контактної мережі на перегоні Лиха – Замчалово довелося тимчасово зупинити рух поїздів.

Через це мешканці регіону повідомляють про серйозні перебої з транспортом, міжміські потяги прибувають із багатогодинними затримками.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 19 липня у російських містах прогриміли потужні вибухи. Так, Росія опинилася під масованою атакою безпілотників. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї, а також в Дмитрові.

В той же час 17 липня удар дронів призупинив роботу найбільшого хімзаводу РФ. Крім цього на підприємстві пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем на ТЕЦ.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив про необхідність більш відчутних ударів вглиб території Росії. Також він анонсував відповідь за обстріли України.

Більше важливих новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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