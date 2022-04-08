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Куля пройшла через голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти застрелили матір у неї на очах

8 квітня 2022, 11:10

Сім'я йшла вулицею з білими пов'язками на руках. У якийсь момент пролунав гучний постріл. Терористи вистрілили жінці в голову на очах її чоловіка та дочки.

війна, Буча
Окупанти розстрілювали людей без попередження / Фото Reuters

Мешканка Бучі Тетяна Січкар, яка з початку окупації російськими військовими залишалася в місті разом з батьками, розповіла, як вбили її матір. Це сталося у неї на очах.

За словами дівчини, вона разом з батьками щодня ходила до бабусі готувати, тому що у неї вдома була грубка на дровах. В один із днів вся сім'я йшла вулицею до комендантської години. На руках були білі пов'язки.

"І в якийсь момент дуже гучний постріл поруч. Настільки гучний, що я оглухла на одне вухо", - розповіла дівчина в ефірі телеканалу Україна 24.

Російські терористи вистрілили жінці в голову.

"Я йшла за мамою. Я побачила, як куля пройшла у мами ззаду з голови. Я бачила, як вона впала. Ми впали всі. Я розумію, що нас бачили. Бачили, що ми сім'я, але чомусь мішенню обрали маму", - сказала Тетяна.

За її словами, сім'я пережила багато труднощів, але вбивство матері стало найважчим з них.

читайте такожДочка жінки з червоним манікюром, яка стала символом окупованої Бучі, розповіла історію матері"Я з самого початку війни була в Бучі. Я можу довго розповідати, як нам було важко виживати без світла, без газу, води. Як нам було страшно, коли нас розстрілювали вдень і вночі. Як мені було страшно засипати, тому що постійно літали ракети. Мені було страшно, коли у дворі перебудовувалися колони російських танків. Було страшно, коли росіяни влаштовували обшуки в будинках. Але до цього ми звикли. Ми навіть стали звикати до того, що сусіди щодня розповідають, що десь вбили когось із наших знайомих. Але все це меркне на тлі того, що сталося у мене на очах", – каже дівчина.

"Якщо всі події в Бучі - це постановка і фейк, подивіться мені в очі та скажіть: де моя мама?", - звернулася дівчина до всіх пропагандистів, які не вірять, що в Україні відбувалися звірства.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там чинив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

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Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

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