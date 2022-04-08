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У Бучі маленький хлопчик носить їжу на могилу мами, яка померла в підвалі під обстрілами

8 квітня 2022, 09:21

Жінку, 33-річну Марину Наумець довелося поховати прямо у дворі будинку. Зараз Владик і його сестри знаходяться разом з чоловіком покійної, Іваном.

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Хлопчик Владик на могилі своєї матері / Facebook Буча

Українські сегменти соцмереж облетіла фотографія з міста Буча під Києвом, в якому російські окупанти влаштовували жорстокі розправи над місцевим населенням. На знімку маленький хлопчик приносить консерви і сік на могилу матері, яку поховали у дворі багатоквартирного будинку. Як повідомляє портал Обозреватель, жінку звали Марина Наумець.

Їй було 33 роки і вона працювала в приватному дитячому садку в Бучі. Наумець разом з чоловіком і трьома дітьми під час окупації довелося жити в підвалі багатоквартирного будинку на вулиці водопровідна.

Будівля опинилася в самому центрі обстрілів. Неподалік знаходиться Вулиця Вокзальна, на якій йшли найсильніші бої. Саме там і залишилася величезна кількість розбитої ворожої техніки.У тому районі стояли окупанти - кадирівці і солдати російської армії.

"Зв'язок з Мариною зник на початку березня. До цього ще можна було вийти на вулицю і зловити якусь мережу. Ми з нею зідзвонювалися 1 березня, вона говорила, що ще щось навіть намагалася вдома приготувати для сім'ї. У підвалі було багато людей. Деякі писали, що Марина померла від голоду. Навряд чи це так, тому що люди ділилися один з одним чим могли. Швидше за все серце Марини просто не витримало цього жаху", – розповідає Ілона, директор дитсадка, в якому працювала Наумець.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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Автор: Єгор Бунін
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Буча російське вторгнення новини України
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