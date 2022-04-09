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"Кадирівці" у Бучі катували українців - випалювали очі та відрізали частини тіла

9 квітня 2022, 06:42

Справжня катівня знаходилася на вулиці Яблонська в Бучі. Там російські окупанти жорстоко катували мирних жителів міста. У Мережі з'явилися моторошні кадри.

війна, Буча
У Бучі знайдено тіла 360 убитих мирних громадян / Фото Reuters

У місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.

Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко Telegram.

"Справжня катівня в місті знаходилася на вулиці Яблонська, 144. За словами тих людей, які вижили, тут був штаб орків-кадирівців", – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі та відрізали частини тіла.

За останніми даними, в Бучі знайдено тіла 360 убитих мирних громадян, зокрема 10 дітей.

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Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там чинив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони - беззбройні. Деякі з них були розстріляні із зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

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