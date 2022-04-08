Відмовився налити горілку: у Бучі окупанти вбили колишнього нардепа-мільйонера

Олександр Ржавський

Російські окупанти вбили в Бучі Київської області колишнього народного депутата, відомого мільйонера Олександра Ржавського.

Як розповів в Facebook головний ректор газети Факти Олександр Швець, Ржавський був відомим бізнесменом, колишнім народним депутатом і кандидатом у президенти України на виборах 1999 року.

Журналіст каже, що загиблий ніколи не приховував своїх проросійських поглядів і категорично не вірив у збройне вторгнення Росії в Україну.

"У середині лютого говорив про гуманність росіян: "Хіба сьогодні ми очікуємо таку ж форму окупації?! Чому РФ не надходила, як фашисти, в анексованому Криму?", - розповідає главред Фактів.

За його словами, коли в Бучу увійшли війська агресора і окупанти оселилися в його великому маєтку, Ржавський намагався знайти з ними спільну мову.

"Але одного разу обурився їх поведінкою і відмовився наливати горілку. Був тут же безжально застрелений. У його ж будинку. На очах у людей. Московські "брати" показали йому своє справжнє обличчя. Щоб вже навіть не сумнівався", - додав Швець.

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Звірства окупантів у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. У той же час, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

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