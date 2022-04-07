Російська армія планувала різанину в Бучі - німецька розвідка перехопила розмови окупантів

Російські загарбники обговорювали між собою по радіозв’язку звірства у Бучі/ УНІАН

Масові і жорстокі вбивства цивільного населення у Бучі були частиною плану Кремля. Російські окупанти обговорювали це по радіозв’язку. Такі розмови вдалося перехопити німецькій розвідці.

Про це пише видання Spiegel з посиланням на розвідку Німеччини (BND). Зазначається, що у перехоплених розмовах орки обговорювали окремі епізоди вбивств мирних жителів у Бучі.

Факти, які були озвучені самими загарбниками у відповідних аудіозаписах, збігаються з місцезнаходженням тіл убитих цивільних на вулицях міста.

В одній з розмов російський загарбник розповідає іншому, що він щойно вбив у Бучі мирного жителя, який їхав однієї з вулиць на велосипеді.

В іншій перехопленій розмові чути, як російське командування наказує своїм підлеглим спершу допитувати полонених, а потім вбивати їх.

З оприлюднених матеріалів зрозуміло, що більшість звірств у Бучі вчиняли бойовики ПВК Вагнера, які ще раніше демонстрували свою жорстокість у Сирії, пишуть у виданні.

"Записи BND свідчать, що це не були ані випадкові дії, ані дії окремих солдатів, які вийшли з-під контролю. Солдати говорили про звірства, як про своє повсякденне життя. Це свідчить про те, що вбивство мирного населення стало частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії з метою поширення страху і терору серед мирного населення та придушення опору", – пише Spiegel.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області від окупантів випливли на поверхню звірства, які російські загарбники чинили з мирними мешканцями у різних містах і селах.

Лише в Бучі на Київщині орки вбили сотні мирних жителів, багатьох катували. Багато тіл загиблих просто лежали на вулицях міста, аж поки населений пункт не звільнили. Частину тіл окупанти скидали у братські могили. Також були знайдені тіла жінок і дітей з ознаками зґвалтування.

Пізніше українські журналісти змогли ідентифікувати та оприлюднили імена частини російських окупантів, які причетні до масового вбивства мирних українців у Бучі. Серед військових злочинців – морпіхи з розбитої під Києвом 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії.

При цьому пізніше стало відомо, що російських військових, які влаштували геноцид українців у Бучі, здійснювали масові вбивства і тортури мирного населення, знову повертають в Україну. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ.

Як розповів мер Бучі, станом на 6 квітня уже було знайдено 320 загиблих цивільних. Проте це число зростає з кожним днем. Також він заявив, що практично у 90% загиблих мирних мешканців Бучі виявлені кульові ураження, а не осколкові.

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