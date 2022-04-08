П’ятеро окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку, вона завагітніла – Денісова/ Reuters, ua.depositphotos.com

У Бучі на Київщині п’ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку.

Після цього вона завагітніла. Про жорстокий випадок повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти… Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча", – написала Денісова.

Також вона повідомила про ще два випадки жорстоких зґвалтувань дітей і жінок. Один з них стався теж у Бучі – загарбники зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами – її прив’язали до стільця, щоб дивилася.

Ще один випадок стався в Ірпені. Там троє окупантів жорстоко зґвалтували 20-річну дівчину.

Денісова нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні. Рашистські окупанти мають понести найсуворішу відповідальність", – наголосила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені російські окупанти вбили батьків 9-річної дівчинки, а потім по-звірячому зґвалтували дитину. На її грудях вирізали букву "Z".

Також раніше стало відомо, що у Київській області в селі Іванків російські окупанти зґвалтували двох сестер-підлітків 15 і 16 років.

Читайте також: