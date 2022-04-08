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Вбивства, тортури та зґвалтування дітей і жінок: у Бучі почалася ексгумація жертв рашистів

8 квітня 2022, 21:55

У більшості у жертв російських окупантів - вогнепальні та осколкові поранення від вибухів.

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/ Facebook/UA.National.Police

В Бучі Київської області правоохоронні органи почали ексгумацію тіл з місця масового тимчасового поховання біля місцевої церкви, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"Біля церкви велика могила - комунальники поховали в ній жертв військових злочинів - загиблих після обстрілів і вбивств. Приблизно тут 67 тіл. Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі і прокурори. З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких залишилися тільки фрагменти", - написала генпрокурор Ірина Венедиктовав Фейсбуці у п'ятницю.

Вона уточнила, що частина загиблих була з документами, решта ж доведеться дізнаватися родичам по одягу або іншими ознаками і ідентифікувати по ДНК.

Генпрокурор підкреслила, що в Бучі на сьогодні виявлені тіла 185 осіб, деяких з людей добивали пострілами.

В ході телемарафону вона відзначила, що сьогодні в Бучі правоохоронці працювали з тілами, які були в могилі поруч з церквою. За попередньою інформацією, в могилі "орієнтовно 67 тіл", але сьогодні дістали лише 21 тіло. При цьому вона додала, що роботи довелося призупинити через сильну зливу. "Ми встигли дістати 21 тіло, оглянули - там серед них дві жінки. Ми говоримо, що орієнтовно може бути 67 тіл, але тому що пішла сильна злива, могилу накрили, щоб потім змогли належним чином експерти працювати", - зазначила Венедиктова. При цьому додала, що з цих 21 тіла, які дістали з могили, "всі вони з вогнепальними пораненнями - два тіла з вогнепальними і з осколками, і це означає, що їх добивали".

Венедиктова повідомила, що станом на вчора в Бучі було виявлено "164 тіла плюс 21, яке сьогодні дістали з цієї великої могили".

У Нацполиции додали, що поліцейські зазначають, що фіксують страшні наслідки обстрілів населених пунктів та звірства російських військових щодо мирних громадян – катування місцевих жителів на окупованих територіях, зґвалтування та тортури над жінками та дітьми.

Звірства росіян у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. У той же час, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

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Буча війна Росії та України
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