Рак вже не такий страшний: топ-7 корисних властивостей матчі від нутриціологів

Сьогодні матча – чи не найпопулярніший напій у світі. Однак його популярність є такою високою не просто так - користь цього напою доведена вченими.

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Чому матча така популярна в світі / колаж: Главред, фото: pexels.com

Матча - справжня смакота на основі зеленого порошку - є ключовим пунктом у меню будь-якої сучасної кав'ярні. Топ-ліки від багатьох хворіб - прихильники ЗОЖ не дарма так називають цей різновид японського пропареного зеленого чаю.

Олег Швець, завідувач кафедри (в.о.) громадського здоров'я та нутриціології, звертає увагу, що чимало з активних поживних речовин у матчі, таких як поліфеноли, кофеїн та амінокислоти, мають підтверджену користь для здоров’я.

Що таке матча? Матча — різновид японського пропареного зеленого чаю, розтовченого у порошок розміром 1-3 мкм, пише Вікіпедія. відео дня Використовується під час японської чайної церемонії для приготування чаю, а також у японській кулінарії для приготування японських солодощів ваґаші, лікерів або морозива. Вона має гіркуватий присмак і духмяний запах. Чай матча готуюється шляхом додаванням окропу до чайного порошку і збивання його бамбуковим віничком.

Залежно від типу листя, з якого приготована матча, а також співвідношення окропу і порошку, напій поділяють на 2 види: густий чай, який має темно-зелений, місцями чорнуватий, колір і гірко-солодкуватий смак, та рідкий чай, який має яскравий світло-зелений колір і гірко-в'язкий смак.

За словами Швеця, матча насамперед вживається як чай, коли до порошку додається вода і збивається спеціальним бамбуковим віночком.

"На 2 грами порошку потрібно 60 мл води. Смак багато в чому залежить від температури води. Рекомендується використовувати теплу воду, до 80 градусів Цельсія. Порошкова форма чаю дала змогу використовувати його як інгредієнт для багатьох страв - від морозива до млинців і локшини. Для отримання унікального смаку матча чай можна додавати у йогурт чи вівсяну кашу ", - розповідає лікар-гастроентеролог Олег Швець.

Також матча багата на антиоксиданти, залізо, калій, фтор, вітаміни групи B, C, Е, K.

Перераховуємо найголовніші корисні властивості цього напою, на думку нутриціологів.

Зміцнення імунітету. Якщо порівняти матчу із зеленим чаєм, то вона містить у 137 разів більше антиоксидантів. Саме вони є важливими для захисту імунітету від хворіб та уповільнення процесів старіння. Вам не настільки страшний рак, діабет, варикоз та серцево-судинні захворювання, а також інсульт та серцевий напад, якщо ви вживаєте матчу.

Бадьорість. Матча позбавлена неприємних побічних ефектів, таких як почастішання пульсу та підвищення нервозності, однак бадьорить не гірше за чашку кави і підвищує фізичну витривалість.

Краса шкіри. Унікальний суперфуд не дарма часто застосовується у косметології. Матча уповільнює старіння шкіри, робить її гладкою та еластичною, захищає від шкідливого впливу ультрафіолету. З порошка матчі виробляють різні креми, шампуні та маски для обличчя. А катехіни в матчі зменшують подразнення шкіри та знижують ризик появи акне та інших шкірних захворювань.

Матча прискорює метаболізм. Якщо ви п'єте матчу, то худнете швидше та ефективніше. Річ у тім, що речовини катехіни у напої прискорюють метаболізм та активують термогенне спалювання жиру в організмі.

Гарний настрій. Матча не лише наповнює організм енергією, однак позитивно впливає на вироблення гормонів щастя серотоніну та дофаміну.

Жіноче здоров'я. Матча є корисною для жінок, особливо під час менструацій, адже знижує болючість та допомагає налагодити регулярність циклів.

Гарна посмішка. Дослідження доказали, що матча допоможе позбутися зубного нальоту та неприємного запаху з рота, а її антибактеріальні властивості зберігають зуби міцними та здоровими.

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