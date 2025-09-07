Українські підрозділи відбили багато територій біля Покровська - Сирський

На Покровському напрямку точаться важкі бої, але Сили оборони здобувають успіхи.

Сирський розповів про Покровський напрямок / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що повідомив Сирський:

На Покровському напрямку ситуація залишається складною

Українські підрозділи провели успішні штурмові дії біля Покровська

За серпень ЗСУ повернули контроль над 26 кв км лише на одному напрямку

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив про результати роботи в районах ведення активних бойових дій, а саме на Покровському, Добропільському та Сіверському напрямках.

Як він повідомив у Facebook, було проведено роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту.

Як змінилася ситуація на Покровському напрямку

Головнокомандувач наголосив, що Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Про це свідчить те, що за останній тиждень українські військові відбили близько 350 ворожих атак.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону", - йдеться у повідомленні.

Попри увесь тиск противника, українські військові тримають оборону, постійно знищують особовий склад та техніку країни-агресорки Росії, та навіть проводять штурмові дії.

Скільки територій відбили ЗСУ біля Покровська

У серпні Сили оборони втратили на Покровському напрямку 5 квадратних кілометрів територій, натомість відновили контроль над 26 квадратними кілометрами української землі.

"Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку", - зазначив Сирський.

Як дії росіян на Покровському напрямку оцінюють розвідники

Представники розвідки Міністерства оборони Великої Британії нещодавно повідомили, що окупанти використовують усі можливі методи та засоби, щоб прорвати українську оборону, адже Покровськ залишається головною ціллю росіян.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше офіцер ЗСУ Андрій Ткачук повідомляв, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону Покровська, зокрема через систему каналізації. Ворог уже не вперше застосовує такі методи для розвідки, проведення диверсій та ускладнення логістики українських військових.

Нещодавно, згідно з повідомленням аналітиків ISW, на Покровському напрямку українська сторона підтвердила певне просування російських військ. Противник все частіше покладається на безпілотні наземні транспортні засоби, оскільки традиційні шляхи постачання перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Нагадаємо, Главред писав, що 7-ий корпус ДШВ повідомив, що росіяни нещодавно перекинули до району Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти та провели коригування тактики своїх дій.

