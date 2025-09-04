Рус
Захопити до першого снігу: офіцер ЗСУ розкрив план окупантів щодо Покровська

Руслан Іваненко
4 вересня 2025, 01:03
Росіяни намагаються досягти успіху у великих містах, посилюючи тиск на Покровськ.
Російські диверсійні групи намагаються прорвати оборону Покровська через кілька напрямків

Коротко:

  • Російські диверсійні групи намагаються прорвати оборону Покровська
  • Ворог атакує місто з чотирьох напрямків і підтягує резерви

Ситуація поблизу Покровська залишається надзвичайно напруженою. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста, зокрема через систему каналізації.

Ворог уже не вперше застосовує такі методи для розвідки, проведення диверсій та ускладнення логістики українських військових. Політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що головна оперативна мета росіян до кінця 2025 року – зайти у Покровськ.

Напрями атак на місто

"Окупанти використовують різні тактичні рішення, щоб досягти хоч якихось успіхів на Покровському напрямку. Вони намагаються атакувати місто із чотирьох напрямків: Добропілля, Новоекономічне – Мирноград, Селидове – Шевченкове, Удачне. Все для того, аби вибороти позиції та взяти під вогневий контроль трасу Павлоград – Покровськ. Ворог підтягує резерви й буде продовжувати тиснути на Покровськ", – сказав він.

Мета окупантів до кінця осені

За словами Ткачука, росіяни прагнуть окупувати місто до кінця осені.

"Поки на деревах є зелене листя, окупанти можуть ховатися у посадках та лісосмузі. Коли листя опаде, всіх росіян буде легко виявити та знищити українськими дронами", – пояснив офіцер.

Крім Покровська, ворог намагається просуватися й до інших великих міст, зберігаючи мету досягти тактичних успіхів до кінця осені.

Покровськ

Прогнози експертів щодо війни

Політичний філософ і викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов вважає, що російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну й у 2026 році.

За його оцінкою, наразі немає жодних підстав говорити про те, що Путін планує припинити військові дії за чотири анексовані регіони.

"Активна фаза російського наступу триває, і наразі невідомо, коли вона завершиться. Багато експертів прогнозують, що її піковий тиск може спасти лише восени", – зазначив Морозов.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Крім того, окупанти перекидають елітні підрозділи з Сумської області на Донеччину, де зараз у них виникли серйозні проблеми. Українські захисники звільнили населений пункт Удачне поблизу Покровська.

Нагадаємо, що Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Товстого на Донеччині, але окупанти мають просування на декількох ділянках області.

Про персону: Андрій Ткачук

Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

війна в Україні лінія фронту Покровськ
