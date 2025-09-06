Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

РФ змушена застосовувати безпілотні транспортні засоби, адже ЗСУ блокують логістику ворога.

Росія посилює атаки, але невдало / Колаж: Главред, фото:відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, ISW

Головне:

Російські війська ведуть наступальні операції на кількох напрямках

На більшості напрямків наступальні операції росіян не мають успіху

Російські війська продовжують атакувати на Харківському та Сіверському напрямках, а також у районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля, проте їхні спроби залишаються безрезультатними. Як повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW), 5 вересня російські підрозділи здійснили наступальні дії на півночі Харківщини, однак жодного просування не досягли. Подібна ситуація спостерігається й у зоні Куп’янська.

4-5 вересня противник намагався штурмувати позиції неподалік Куп’янська - на заході біля Соболівки, на півночі поблизу Радьківки, на північному сході в районі Кам’янки та Красного Першого, на сході біля Петропавлівки та на південному сході неподалік Степової Новоселівки і Піщаного.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

За словами заступника командира одного з українських батальйонів безпілотників, що діє на Куп’янському напрямку, російські війська намагаються використовувати природні укриття, просуваючись невеликими групами - по одному чи двоє, іноді навіть із прапорами. Проте це не свідчить про контроль території з боку РФ.

На Лиманському напрямку зафіксовано часткове просування окупантів на північний захід від Ставок. Представник української бригади повідомив, що ворог активно застосовує тактику інфільтрації, уникаючи прямих боїв. При цьому російське командування ігнорує прохання своїх передових підрозділів про забезпечення логістикою.

Спроби штурмів тривають і на Сіверському напрямку, а також у районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля, але без підтверджених результатів.

На Покровському напрямку 5 вересня українська сторона підтвердила певне просування російських військ. Начальник штабу одного з українських батальйонів повідомив, що противник все частіше покладається на безпілотні наземні транспортні засоби, оскільки традиційні шляхи постачання перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Водночас техніка ворога має значні труднощі з пересуванням через складний рельєф місцевості.

Крім того, у Запорізькій області російські війська нещодавно просунулися в південній частині Приморського.

Ситуація на фронті - що відомо

Нещодавно аналітики проєкту DeepState повідомили, яка ситуація склалася навколо міста Куп’янськ. Цей населений пункт є надзвичайно важливим для утримання оборони в Харківській області, попереджав Главред.

Також, представник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський розповів про осінні плани Росії. За його словами, йдеться про спроби окупантів захопити Покровськ, Мирноград та Добропілля.

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов висловив свою думку щодо бойових дій на Дніпропетровщині. Він вважає, що ці бої є частиною планів Росії зі створення так званих "санітарних зон".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

