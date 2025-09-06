'Вирішальний прорив' на Донбасі: у ЗСУ назвали три міста, які хоче взяти РФ

Ворог намагається перерізати логістику Сил оборони та оточити Покровську агломерацію.

Головне:

Росіяни намагаються оточити Покровську агломерацію

Окупанти готуються до "вирішального прориву" в районі Покровська

Мета окупантів - захоплення Покровська, Слов'янська та Краматорська

Російські окупанти перекинули до району Покровська досвідчені підрозділи та скоригували тактику своїх дій. Вони намагаються перерізати українську логістику та оточити Покровську агломерацію. Ворог готується до "вирішального прориву" в районі Покровська. Ключова мета росіян залишається незмінною: захоплення Покровська, Слов'янська та Краматорська. Про це заявили в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Цілі окупантів у районі Покровська

У повідомленні 7-го корпусу ДШВ у соціальній мережі Facebook йдеться про те, що росіяни нещодавно перекинули до району Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти та провели коригування тактики своїх дій. Ворог малими групами або поодинокими солдатами-окупантами намагається потрапити вглиб Покровська, не вступаючи в бій з українськими військовими.

"Головна мета ворога в Покровську: максимально наблизитися до позицій операторів дронів або мінометників, спробувати розосередити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони", - пишуть військові.

Також війська РФ посилили штурмові дії з використанням бронетехніки, автомобільної та мототехніки. Вони намагаються перерізати логістику Сил оборони та оточити Покровську агломерацію.

"Вирішальний прорив"

Крім того, зазначено, що кількість авіаударів по позиціях українських військових зменшилася. Проте ворог активно завдає ударів по цивільних об'єктах у тилу. Згідно з даними на кінець серпня, майже 100% житлового фонду Покровська або зруйновано, або пошкоджено.

"Росія планує використати в Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості особового складу і техніки. Ключова мета противника незмінна - захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов'янськ", - підкреслили в 7-му корпусі ДШВ. Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що каже експерт

Росія цілком здатна воювати ще два роки, припустив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

На його думку, Путін принципово налаштований воювати з Україною.

"У Путіна якась маніакальна стурбованість Україною. Якщо Сталін зупинився у Фінляндії, урвавши частину територій, і вирішив підписати договір, то Путін в Україні пішов на принцип: добити і все. І справа не в територіях, а особистій, алогічній та ірраціональній неприязні. Йому здається, що Росія витримає, а Україна - ні", - додав Ступак.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни раніше розповіли, що росіяни продовжують атакувати на Харківському та Сіверському напрямках. Також атаки ворога тривають у районах Костянтинівки-Дружківки та Добропілля. Але окупантам не вдається добитися значних просувань.

Війська Путіна поступово відводять сили із Сумської області, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. У напрямках Хотинської та Юнаківської громад зменшилася кількість атак. Перекидаються сили, зокрема, і на південь.

Окупанти просунулися в трьох областях: Дніпропетровській, Луганській і Сумській, вважають аналітики DeepState. На Сумщині вони просунулися в районі Юнаківки, через яку забезпечується українська логістика в Курській області.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

