ЗСУ успішно контратакують біля великого міста: розвідка оцінила дії росіян

Анна Косик
2 вересня 2025, 17:16
Окупанти перегруповуються на фронті не спроста.
ВСУ, Купянское направление
Українським оборонцям вкрай важливо втримати лінію фронту / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Генштаб ЗСУ

Що повідомили у розвідці:

  • Українські військові контратакують біля Куп'янська
  • Окупанти перегруповуються, щоб атакувати на Донеччині
  • Ворожі групи здійснюють спроби прориву біля Покровська

Окупаційні війська країни-агресорки Росії знижують активність у Сумській та Харківській областях. Натомість Сили оборони України в останній зазнали успіху. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Росіяни вирішили перегрупуватися на Харківщині і Сумщині, щоб посилити тиск на пріоритетних напрямках, включно з Донецькою областю.

Що відбувається на Харківщині

Сподіватися на успіх у Харківській області ворогу марно тому, що за підтвердженнями відкритих джерел, за останні два дні українські війська успішно провели контратаки на захід від Куп'янська. Таким чином противника відкинуто від важливого логістичного вузла Харківщини.

ЗСУ успішно контратакують біля великого міста: розвідка оцінила дії росіян
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Як змінилися бойові дії у районі Серебрянського лісу

Протягом останніх десяти днів зафіксоване просування окупантів та ведуться бої на півночі Донецької області. Ворожим силам вдалося закріпитися вздовж річки Сіверський Донець, яка служить природним оборонним бар'єром.

У розвідці припускають, що окупанти використовують ліс у якості прикриття від ударів безпілотників. За допомогою такої тактики армія РФ має намір просунутися до населеного пункту Ямпіль, що за 10 кілометрів на захід.

Яка загроза нависла над Лиманом

Як повідомили розвідники, якщо окупаційним силам таки вдасться дійти до Ямполя та захопити його, то цей населений пункт РФ може використати у якості плацдарму для подальших спроб атак на Лиман.

Росіяни марять проривом в бік Лиману, адже це місто є ключовим залізничним вузлом і розташоване за 9 кілометрів від Ямполя. Тому ЗСУ критично важливо утримати лінію оборони в цьому районі.

Яка ділянка фронту є найбільш пріоритетною для армії РФ

Британська розвідка стверджує, що місто Покровськ залишається головною ціллю росіян. На цьому напрямку фіксують найбільшу кількість атак, а окупанти використовують усі можливі методи та засоби, щоб прорвати українську оборону.

Окупанти на усіх ділянках фронту зазнають великих втрат

Напередодні президент України Володимир Зеленський озвучив статистику, згідно з якою, з початку 2025 року втрати росіян убитими й тяжкопораненими перевищили 290 тисяч. При цьому найбільше з них припало саме на Донецьку область.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Раніше також стало відомо, що бійцям "Азову" вдалося поліпшити оборону фронту на Покровському напрямку і зараз там ситуація краща, ніж була місяць тому.

Разом із тим українські військові повідомляють, що російські окупанти підтягують резерви на Покровський напрямок. Ситуація там залишається напруженою через плани окупантів активізувати наступ вже найближчим часом.

Про джерело: Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

війна в Україні ЗСУ Купянск російські війська Ямпіль Покровськ британська розвідка Куп'янський напрямок Фронт
