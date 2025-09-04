Україна буде протидіяти 'Шахедам' по-новому - Сирський розповів, що зміниться

Пріоритетною залишається протиповітряна оборона, щоб захистити тил і забезпечити безпеку українських територій.

Сирський ставить завдання підвищити ефективність протидії дронам і підготувати більше операторів БпЛА / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Україна створює багаторівневу систему протидії дронам-камікадзе

Підготовка операторів БпЛА та формування нових підрозділів триває

Пріоритет – захист тилу та забезпечення ефективних засобів уражен

Україна створює багаторівневу систему протидії російським дронам-камікадзе типу "Шахед". Про це у своєму Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ешелонована система та підготовка операторів

За його словами, відбулася комплексна нарада, присвячена саме цьому типу загрози.

"У Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед". Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням", – написав головком.

Формування нових підрозділів

Сирський зазначив, що пріоритетним завданням є підготовка більшої кількості операторів дронів-перехоплювачів, забезпечення їх ефективними засобами ураження та радіолокаційними станціями.

"Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи. За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів," – додав Сирський.

Шахед / Інфографіка: Главред

Прогноз нових ударів по енергетиці: думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує можливі нові удари Росії по енергетичній інфраструктурі України цієї зими.

За його словами, такі атаки можуть слугувати способом компенсувати втрати від ударів по власних нафтопереробних заводах.

"Ці обстріли викликають величезне обурення в Росії. Без перебільшення. Виникає питання: чому за три з половиною роки війни НПЗ досі залишаються вразливими, а Україна успішно їх уражає?" — зазначає експерт.

Повітряні атаки РФ по Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 3 вересня Росія атакувала Україну дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість безпілотників рухалися в напрямку західних регіонів країни.

Тако у ніч на 3 вересня країна-агресор Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. У Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків і спричинили пожежу.

У ніч на 2 вересня в Київській області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді. Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

