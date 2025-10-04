Рус
Сили оборони готуються: у ВМС повідомили про початок нового етапу війни

Анна Косик
4 жовтня 2025, 14:13
На фронті фіксуються зміни у тактиці та логістиці.
Як змінилася ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 152 окрема єгерська бригада

Що сказав Плетенчук:

  • Через зміну погоди на фронті ускладнилась обстановка
  • Армія змінює тактику ведення бойових дій
  • На фронті відчувається нестача особового складу

На фронті почався новий етап війни через зміну погоди. На полі бою утворилися інші умови через холод, дощ та бруд. Про це Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, погодні умови ускладнюють пересування та бойові дії, змушуючи армію змінювати тактику. Водночас, через багаторічний досвід, для ЗСУ такі зміни є рутиною.

Які проблеми виникли в Сил оборони на фронті

Хоча технічна підготовка проходить без проблем, на фронті зараз відчувається нестача особового складу.

"Людей не вистачає. Це найцінніший і найскладніший ресурс, тому що це підготовка, це досвід, за який заплачено кров'ю. Новачки теж платять високу ціну. Тому цей ресурс завжди буде в дефіциті", - наголосив Плетенчук.

Де на фронті в українських військових є труднощі

Главред писав, що за інформацією ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана, наразі лінія фронту в Україні стабілізована, армія країни-агресора Росії не має швидкого просування, але, можливо, ЗСУ доведеться залишити Куп'янськ.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що командування 110 окремої механізованої бригади Збройних сил України спростувало заяву росіян про нібито захоплення ними населеного пункту Вербове Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ продовжують спроби наступу у Донецькій та Харківській областях. Але навіть попри складну ситуацію на фронті українським військовим вдається контратакувати і відбивати втрачені позиції.

Напередодні стало відомо, що українські захисники, згідно з даними DeepState, у вересні здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого, що на Дніпропетровщині.

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

23:51

Путін у відчаї через війну і йде на безпрецедентний крок: ЗМІ дізналися деталі

