'За будь-яку ціну': росіянам поставлено завдання терміново взяти Покровськ - Зеленський

Російські війська планували окупувати більшу частину Донбасу до листопада, але українські сили зірвали ці наміри.

https://glavred.net/front/lyuboy-cenoy-russkim-postavlena-zadacha-srochno-vzyat-pokrovsk-zelenskiy-10705034.html Посилання скопійоване

РФ хоче взяти Покровськ за будь-яку ціну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Що сказав Володимир Зеленський:

Україна продовжує контрнаступальну операцію на Донбасі

Російські війська втрачають понад 100 осіб на добу

Армія РФ планувала захопити Покровськ за будь-яку ціну, але контрнаступальна операція Сил оборони в Донецькій області зірвала плани окупантів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня, пише РБК-Україна.

"Була щойно доповідь головкому Сирського щодо ситуації на полі бою. Найінтенсивніші напрямки - Покровськ, Добропілля. Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже своєчасна, і вважаємо, що вона успішна", - сказав глава держави. відео дня

Зеленський зазначив, що саме ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За його словами, від початку Добропільської операції, з 21 серпня, втрати російської армії перевищили 12 тисяч осіб, з них понад 7 тисяч - загиблі.

Президент підкреслив, що російські війська планували окупувати більшу частину Донбасу до листопада, але українські сили зірвали ці наміри.

"Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровська. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз росіянам поставлено завдання взяти Покровськ терміново - за будь-яку ціну", - зазначив він.

За словами Зеленського, за останні дні російські війська втрачають понад 100 осіб на добу, а іноді ця цифра сягає 200.

Зазначимо, що Покровськ і прилеглі райони залишаються серед найгарячіших ділянок фронту. Останніми днями там тривають запеклі бої, про що регулярно інформує Генеральний штаб.

Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - експертна думка

Як нещодавно писав Главред, військовий експерт і ветеран, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі "Київ24" підкреслив, що у війні ключове значення має співвідношення особового складу сторін.

"У війни є своя арифметика, і вона дуже жорстка і невблаганна. Якщо в тебе значно менше людей, ніж у ворога, то яку б стратегію ти не обрав - вище певної планки не підскочиш", - пояснив Дикий.

Експерт додав, що частково нестачу людей можна компенсувати кращою організацією, вищою якістю особового складу та передовими технологіями, але за великої різниці доводиться залучати резерви.

Що відбувається на фронті

Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території і зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.

Крім того, на фронті розпочався новий етап бойових дій, зумовлений погіршенням по годних умов. Як зазначив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, холод, дощі та бруд змінюють умови на полі бою, ускладнюючи пересування і змушуючи армію адаптувати тактику. Водночас для ЗСУ, маючи значний досвід, така ситуація не є новою.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль на Донеччині вдалося стабілізувати.

Читайте також:

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред