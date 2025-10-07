Рус
Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

Анна Ярославська
7 жовтня 2025, 07:29
Ворог просувається на трьох напрямках.
РФ окупувала село Маліївка / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Коротко:

  • Російська армія окупувала село в Дніпропетровській області
  • На Запорізькому фронті росіяни покращили позиції
  • На Донеччині ворог має успіхи біля Білої Гори
  • За даними Генштабу, найбільш напружений напрямок - Покровський

Армія РФ окупувала село Маліївка в Синельківському районі Дніпропетровської області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у вечірньому зведенні 6 жовтня.

Поблизу Маліївки росіяни також просунулися в районі села Вороне.

Ворог також мав успіхи в Запорізькій області. ЗС РФ просунулися в районі населених пунктів Новоіванівка та Охотниче.

Карта deepstatemap
Карта deepstatemap
Мисливське
Охотниче / Карта deepstatemap

Крім того, ЗС РФ просунулися в Донецькій області. Там росіяни мали певні успіхи біля села Біла Гора Краматорського району.

Біла Гора
Біла Гора / Карта deepstatemap

"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що на фронті напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Там минулої доби ворог здійснив найбільше спроб просунутися на позиції Сил оборони: щонайменше 49 разів, .

Новопавлівський напрямок: ЗС РФ намагалися 22 рази прорвати оборону в районі 8 населених пунктів.

Південно-Слобожанський напрямок: ворог 19 разів штурмував позиції ЗСУ.

Торецький напрямок: росіяни 19 разів ішли в наступ на позиції ЗСУ в районі 5 населених пунктів.

Сіверський напрямок: ЗСУ відбили 16 атак ЗС РФ.

На інших ділянках фронту ЗС РФ здійснювали по кілька спроб просунутися, намагаючись прорвати лінію оборони ЗСУ.

За добу ЗСУ відмінусували 1020 окупантів і ворожу техніку: 3 танки, 6 ББМ, 29 артилерійських систем.

Сводка Генштаба ВСУ
Зведення Генштабу ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відбувається на фронті

Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ ліквідували рідкісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель". З початку повномасштабного вторгнення РФ було підтверджено лише 23 випадки знищення таких станцій.

Партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. Це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України. Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Що найбільше необхідно на фронті: думка військового

Колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий заявив, що у війні вирішальну роль відіграє співвідношення особового складу у воюючих сторін. При цьому якість і технології можуть частково компенсувати нестачу людей, але за чисельної переваги це не врятує, і доведеться шукати резерви.

"У війни є своя арифметика, і ця арифметика дуже жорстка і невблаганна. Вона впирається в те, що якщо в тебе в рази менше особового складу, ніж у ворога, то що б ти не робив - ти вище за певну планку не стрибнеш", - сказав Дикий в ефірі "Київ24".

За його словами, якщо в тебе людей хоча б удвічі-втричі менше, то це ще можна компенсувати ефективнішим управлінням, якістю людей, кращими технологіями.

"Але коли різниця в 10-15 разів - нічим це не компенсуєш. Просто треба ще люди. І ось будь-який полководець, саме командувач високого рівня, впирається в це обмеження і починає рано чи пізно кричати "Гей, тил, дай нам людей, поповни нас, тому що ми більше не можемо тебе захищати"", - сказав Дикий.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

