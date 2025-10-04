ЗСУ зачищають важливий пункт від ворога: Сирський поділився успіхами на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів роботу в частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Сирський прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Головред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, facebook/CinCAFofUkraine

Головне з заяви Сирського:

Ситуація в районі селища Ямпіль (Лиманський напрямок) стабілізована

Проводяться дії для виявлення та знищення залишків диверсійних груп

Повідомляється про значні втрати ворога на Добропільському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про стабілізацію обстановки в районі селища Ямпіль на Донеччині. Про це йдеться у його дописі на Facebook.

"Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника", - сказав Сирський. відео дня

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

На Добропільському напрямку, за словами Сирського, оборонці підвищують ефективність ураження позицій і місць скупчення противника, руйнуючи його логістичні ланцюги. Там за добу противник зазнав 47 втрат - із них 32 безповоротні. Від початку контрнаступальної операції на цьому напрямку російські сили втратили приблизно 3 520 осіб, з яких знищено 1 988.

Також знищено або виведено з ладу 991 одиницю ворожої техніки та озброєння.

Сирський додав, що разом із командирами на місцях проаналізував оперативну обстановку й узгодив пропозиції щодо підвищення бойової ефективності з'єднань і підрозділів, серед пріоритетів - краща взаємодія між підрозділами, оптимізація логістики та евакуації поранених.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред писав, що ISW повідомили про прорив ЗСУ на фронті. Незважаючи на постійні наступальні дії російських військ на Донеччині та Харківщині, українські захисники не тільки тримають оборону, але й знаходять можливості для контратак.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив, що на фронті розпочався новий етап бойових дій. Це пов'язано зі зміною погодних умов: холод, дощі та багнюка створили інші умови на полі бою.

Українські військові продовжують ліквідовувати залишки російських підрозділів, які потрапили в оточення біля Добропілля на Донеччині. За словами військовослужбовця 41-ї окремої механізованої бригади Кирила Сазонова, росіяни опинилися відразу у двох невеликих "котлах".

Більше важливих новин:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

