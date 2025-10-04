ЗСУ зачищають важливий пункт від ворога: Сирський поділився успіхами на фронті

Головне з заяви Сирського:
- Ситуація в районі селища Ямпіль (Лиманський напрямок) стабілізована
- Проводяться дії для виявлення та знищення залишків диверсійних груп
- Повідомляється про значні втрати ворога на Добропільському напрямку
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про стабілізацію обстановки в районі селища Ямпіль на Донеччині. Про це йдеться у його дописі на Facebook.
"Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника", - сказав Сирський.
На Добропільському напрямку, за словами Сирського, оборонці підвищують ефективність ураження позицій і місць скупчення противника, руйнуючи його логістичні ланцюги. Там за добу противник зазнав 47 втрат - із них 32 безповоротні. Від початку контрнаступальної операції на цьому напрямку російські сили втратили приблизно 3 520 осіб, з яких знищено 1 988.
Також знищено або виведено з ладу 991 одиницю ворожої техніки та озброєння.
Сирський додав, що разом із командирами на місцях проаналізував оперативну обстановку й узгодив пропозиції щодо підвищення бойової ефективності з'єднань і підрозділів, серед пріоритетів - краща взаємодія між підрозділами, оптимізація логістики та евакуації поранених.
Ситуація на фронті - що відомо
Главред писав, що ISW повідомили про прорив ЗСУ на фронті. Незважаючи на постійні наступальні дії російських військ на Донеччині та Харківщині, українські захисники не тільки тримають оборону, але й знаходять можливості для контратак.
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив, що на фронті розпочався новий етап бойових дій. Це пов'язано зі зміною погодних умов: холод, дощі та багнюка створили інші умови на полі бою.
Українські військові продовжують ліквідовувати залишки російських підрозділів, які потрапили в оточення біля Добропілля на Донеччині. За словами військовослужбовця 41-ї окремої механізованої бригади Кирила Сазонова, росіяни опинилися відразу у двох невеликих "котлах".
Про персону: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
